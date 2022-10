Mieux dormir : ce type de couverture peut vous aider

L'ESSENTIEL Une personne sur trois souffre de troubles du sommeil en France.

45 % des 25-45 ans estiment qu’ils ne dorment pas assez.

Le manque de sommeil augmente le risque de cancer, d’accident, d’obésité, de diabète et de maladie cardiovasculaire.

Une couverture lestée aiderait à mieux dormir : est-ce un argument marketing ou une réalité scientifique ? Des chercheurs suédois ont voulu avoir une réponse. Dans la revue spécialisée Journal of Sleep Research, ils présentent les résultats de leur étude sur le sujet.

Les couvertures lestées ont-elles des effets sur les hormones du sommeil ?

"Les couvertures lestées sont apparues comme une intervention non pharmacologique potentielle pour soulager des conditions telles que l'insomnie et l’anxiété, observent ces spécialistes en préambule. Malgré le manque de preuves expérimentales, ces effets présumés sont fréquemment attribués à une activité réduite du stress oxydatif et à une libération accrue d'hormones telles que l'ocytocine et la mélatonine."

Pour vérifier ces affirmations, ils ont recruté 26 personnes pour tester les effets de la couverture lestée sur leur sommeil. Ces hommes et ces femmes dormaient en moyenne huit heures par nuit. Les chercheurs leur ont posé différentes questions sur leurs habitudes de sommeil, leurs éventuelles difficultés à dormir, et ils ont réalisé des prélèvements salivaires. L’expérience a été effectuée en deux temps, avec une nuit d’adaptation au laboratoire, pour que cela n’influence par les résultats, mais aussi, avec un pré-test des couvertures lestées à la maison. Ces dernières représentaient 12 % de leur poids en moyenne. Des échantillons de salive ont été récoltés au début de la nuit, pour observer les évolutions dans la production de différentes hormones liées au sommeil. Les chercheurs se sont intéressés notamment à la mélatonine, l'ocytocine, au cortisol et à l'activité du système nerveux sympathique.

Augmentation de la mélatonine après une nuit avec une couverture lestée

"L'utilisation d'une couverture lestée a augmenté les concentrations de mélatonine dans la salive d'environ 30 %, constate Elisa Meth, autrice principale et doctorante au Département de biosciences pharmaceutiques de l'Université d’Uppsala (Suède). Cependant, aucune différence d'ocytocine, de cortisol et d'activité du système nerveux sympathique n'a été observée entre les couvertures lestées et légères." La mélatonine augmente naturellement lorsque nous sommes dans l’obscurité et contribue au sommeil. "Appelée communément hormone du sommeil, la mélatonine est produite en situation d’obscurité, en début de nuit, par la glande pinéale (ou épiphyse), située à l’arrière de l’hypothalamus", précise l’Inserm.

La nécessité de confirmer l’intérêt des couvertures lestées

Les chercheurs de l’université d’Uppsala soulèvent quelques limites à leur étude. "Nos résultats reposent sur un petit échantillon et n'ont étudié que les effets aigus d'une couverture lestée ", précisent-ils. Par "aigus", ils entendent le fait que les expériences aient été de courte durée. Pour eux, il est nécessaire de tester les effets de ces couvertures sur une plus longue période, avec un échantillon de participants plus vaste.