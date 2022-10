Le vaccin contre la Covid-19 peut perturber le cycle menstruel

L'ESSENTIEL Le cycle menstruel est compris entre le premier jour des règles et le premier jour des règles suivantes.

Les cycles menstruels durent en général entre 24 et 38 jours.

Selon le MSD Manual, seuls 10 à 15 % des femmes ont un cycle qui dure exactement 28 jours.

79,1 % de la population a reçu une primo-vaccination complète contre la Covid-19 et 59,9 % une vaccination avec rappel, selon Santé publique France. Parmi les vaccinés, beaucoup de vaccinées ! Et, depuis plusieurs mois, certaines d’entre elles évoquent des perturbations de leur cycle menstruel au moment où elles ont reçu leurs injections.

Des règles plus longues de un à trois jours

Des chercheurs ont donc voulu quantifier cette perturbation du cycle menstruel. Ainsi, ils ont étudié les données de plus de 20.000 femmes habitants dans diverses régions du monde. Résultat : ils affirment que le vaccin modifie la durée des règles. Leurs résultats ont été publiés dans la revue British Medical Journal.

Dans le détail, les scientifiques ont découvert que la durée du cycle menstruel était augmentée d’environ un jour, comparativement à la durée des règles avant la vaccination. Et la perturbation était encore plus importante après deux doses de vaccin quand les injections avaient eu lieu au cours d’un même cycle menstruel : en moyenne, environ trois jours de plus.

Une perturbation du cycle menstruel passagère

Mais les auteurs rassurent : cette perturbation du cycle menstruel ne dure pas. La grande majorité des femmes retrouvent une durée normale de règle dès le cycle suivant. Ainsi, les chercheurs estiment que cela fait partie des effets secondaires de la vaccination dont il faudrait informer les femmes avant de les vacciner.

Si cette étude a permis de confirmer le lien entre allongement des règles et le vaccin contre la Covid-19, les scientifiques n’ont pour l’instant pas trouvé la cause. Peut-être lors d’une prochaine étude ?