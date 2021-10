Covid-19 : le stress causé par la pandémie perturbe le cycle menstruel des femmes

L'ESSENTIEL On appelle "règles" les écoulements sanguins que les femmes vivent chaque mois pour une durée allant de 3 à 7 jours, et ce dès la puberté jusqu’à la ménopause.

Lorsqu’à la puberté, une jeune fille a ses premières règles, cela signifie que son système reproducteur est arrivé à maturité.

Selon une nouvelle étude, le stress causé par la Covid-19 a perturbé le cycle menstruel de nombreuses femmes.

Saignements plus abondants

"Un stress élevé est souvent associé à des irrégularités du cycle menstruel", expliquent les scientifiques en préambule. Ils poursuivent : "l'objectif de cette étude était de déterminer si et comment la pandémie de Covid-19 et les facteurs de stress qui y sont associés ont eu un impact sur le cycle menstruel des femmes".

Pour répondre à leurs interrogations, les scientifiques ont sondé 210 femmes âgées de 18 à 45 ans. Résultats : sur l’ensemble des répondantes, plus de la moitié (54%) ont signalé des modifications dans leurs cycles menstruels depuis le début de la crise sanitaire. Il s'agissait notamment de changements dans la longueur du cycle menstruel (50%), la durée des menstruations (34%) et les symptômes prémenstruels (50%). Les femmes ayant déclaré avoir ressenti plus de stress pendant l’épidémie de Covid-19 étaient plus susceptibles de vivre des menstruations plus longues et d’avoir des saignements plus abondants par rapport aux autres.

La santé reproductive des femmes impactée

"En mettant en évidence une tendance à l'augmentation des irrégularités du cycle menstruel pendant les premiers mois de la pandémie de Covid-19, cette étude contribue à notre compréhension des implications que la crise sanitaire peut avoir sur la santé reproductive des femmes", concluent les scientifiques.