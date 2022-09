Covid-19 : les départements où le taux d'hospitalisation repart à la hausse

L'ESSENTIEL En France, 154 824 personne sont décédées à cause de la Covid-19 depuis le début de l’épidémie.

Le taux d’incidence correspond au nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants.

La huitième vague a-t-elle déjà commencé en France ? Le nombre de cas de Covid-19 repart à la hausse dans le pays. Dans son dernier point du 21 septembre, Santé Publique France annonce 38 250 nouveaux cas lors des sept derniers jours, soit une hausse de 13,9 % en une semaine. En parallèle, les admissions à l’hôpital augmentent aussi. En sept jours, 2 236 nouvelles hospitalisations pour Covid-19 ont été recensées, soit une hausse de 2,3 %.

Hospitalisation pour Covid-19 : des inégalités selon les départements

Le virus frappe de manière inégale le territoire. Ainsi, certains départements sont davantage touchés par la hausse des hospitalisations. D'après les données de Covid Tracker, le taux de nouvelles admissions à l’hôpital est le plus élevé dans le département de la Loire, avec une augmentation de 25,47 % en une semaine. La Drôme, les Ardennes, la Martinique et le Bas-Rhin connaissent aussi une hausse comprise entre 22,7 et 25,45 %. Onze autres départements sont touchés par une hausse des admissions à l’hôpital à cause de la Covid-19 : les Hautes-Pyrénées, le Tarn, l’Ille-et-Vilaine, l’Eure-et-Loir, la Meurthe-et-Moselle, la Corrèze, les Côtes-d’Armor, l’Essonne, l’Indre, le Gers, le Lot et la Moselle. Ces nouvelles admissions à l’hôpital concernent principalement les personnes de plus de 80 ans, et celles âgées de 70 à 79 ans.

Coronavirus : moins de passages aux urgences et d’admissions en réanimation

Si les hospitalisations augmentent, les admissions en soins critiques continuent de diminuer. Sur les sept derniers jours, elles ont baissé de près de 10 %. Les passages aux urgences à cause de la Covid-19 sont aussi moins fréquents. Entre le 13 et le 20 septembre, 261 personnes se sont rendues dans ce type de service à cause de l’infection par le coronavirus, soit 26,7 % de moins par rapport à la semaine précédente. En revanche, les décès ont très légèrement augmenté : Santé Publique France enregistre une hausse de 0,1 %.

Des infections par la Covid-19 plus nombreuses

En ce qui concerne les nouveaux cas de Covid-19, ils sont en hausse. A la date du 21 septembre 2022, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 57,1 %. Là encore, les départements ne sont pas touchés de la même façon. Les Ardennes connaissent le taux d’incidence le plus élevé, avec 543 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Dans presque tous les départements métropolitains, il est supérieur à 150 cas pour 100 000 habitants. Les taux les plus faibles concernent Mayotte (13 cas pour 100 000 habitants) et la Guyane (23 cas pour 100 000 habitants).