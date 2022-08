L’attractivité physique des personnes change la manière dont on les perçoit

L'ESSENTIEL Les personnes sont capables d’analyser et juger les visages des personnes après les avoir vus seulement 100 millisecondes.

La capacité à percevoir rapidement qu’un visage est attirant est le signe d’une bonne santé et du bon fonctionnement du système immunitaire.

"Effet de halo". Il s’agit d’un biais cognitif qui affecte la perception des personnes. Plusieurs recherches ont montré que pour certains, le fait d’être attirant est lié à des qualités. Cependant, "la plupart de ces cohortes ont été menées sur des échantillons occidentaux", ont indiqué une chercheuse américaine et un scientifique britannique. C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Current Psychology.

Évaluer 120 visages

Dans le cadre de ces travaux, les auteurs ont examiné l'"effet de halo d'attractivité" dans 45 pays. Ils ont recruté 11.000 adultes, dont les données avaient été recueillies par le bais d’un vaste réseau interculturel de chercheurs appelé "Psychological Science Accelerator". Les participants ont été répartis au hasard et ont évalué les photos de 60 hommes et 60 femmes provenant de différents pays.

Après avoir analysé les visages, ils ont dû déterminer les traits de caractères des personnes sur les clichés en choisissant l'un des 13 adjectifs suivants : attirant, agressif, bienveillant, confiant, dominant, stable émotionnellement, intelligent, méchant, responsable, sociable, fiable, malheureux et bizarre.

L'"effet de halo de l'attractivité" est observé partout dans le monde

D’après les résultats, l'attractivité physique était associée à tous les traits de personnalité "socialement désirables". "Plus précisément, dans les différentes régions du monde, les visages masculins et féminins jugés plus attrayants étaient considérés comme plus confiants, stables sur le plan émotionnel, intelligents, responsables, sociables et dignes de confiance", peut-on lire dans l’étude. En d'autres termes, les personnes ont tendance à attribuer des traits de personnalité positifs aux adultes qu’ils trouvent attirants. Avec cette découverte, l'expression "aveuglés par la beauté" prend un peu plus de sens...