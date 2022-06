Le manque de sommeil peut rendre les autres personnes moins attirantes à nos yeux

L'ESSENTIEL Un manque total de sommeil et une durée de sommeil plus courte augmentent l'activation de l'amygdale, un système qui régule les actions face à la peur, face à des images négatives.

"Nos participants étaient de jeunes adultes. Nous ne savons donc pas si nos résultats sont généralisables à d'autres groupes d'âge", ont précisé les chercheurs.

"Le manque de sommeil augmente la réactivité du cerveau aux stimuli affectifs positifs et négatifs. Ainsi, malgré la réduction bien connue de l'attention due à un temps de sommeil insuffisant, nous avons émis l'hypothèse selon laquelle les êtres humains regardaient plus longtemps les visages heureux, en colère et craintifs que les visages neutres lorsqu'ils sont privés de sommeil". C’est ce qu’ont écrit des chercheurs de l’université d'Uppsala en Suède dans une étude parue dans la revue Nature and Science of Sleep. Dans le cadre de ces travaux, ils ont voulu savoir si les personnes ne dormant pas assez percevaient différemment les expressions faciales des autres.

Pour mener à bien leur étude, ils ont recruté 45 jeunes hommes et femmes. Ces derniers ont été contraints de faire une nuit blanche puis de dormir pendant 8 heures la nuit suivante. Après chaque nuit, leurs mouvements oculaires ont été observés à l'aide de l'oculométrie, un ensemble de techniques qui permet de détecter ce qu'une personne regarde en temps réel. L’objectif était de mesurer le temps passé par les volontaires à fixer des images de visages heureux, en colère, craintifs et neutres. Les participants ont également évalué l'attrait, la fiabilité et la santé des personnes présentes sur les photos à partir de leurs expressions faciales.

"Le manque de sommeil est associé à des impressions sociales plus négatives des autres"

D’après les résultats, les jeunes adultes privés de sommeil ont passé moins de temps à fixer les visages. "Étant donné que les expressions faciales sont cruciales pour comprendre l'état émotionnel des autres, le fait de passer moins de temps à fixer les visages après un manque de sommeil peut augmenter le risque d'interpréter l'état émotionnel des autres de manière inexacte ou trop tardive", a expliqué Lieve van Egmond, auteur de l’étude, dans un communiqué.

Selon les travaux, lorsque les participants étaient en manque de sommeil, ils considéraient que les personnes ayant une expression faciale mettant en avant de la colère étaient moins dignes de confiance et en mauvaise santé. D’après Christian Benedict, un des auteurs de l’étude, les visages "neutres" et "craintifs" étaient considérés comme moins attirants. "Cela indique que le manque de sommeil est associé à des impressions sociales plus négatives des autres, ce qui peut conduire à un retrait social chez les personnes privées de sommeil", ont conclu les scientifiques.