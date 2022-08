Utiliser un verre plus petit, la solution pour boire moins d'alcool !

L'ESSENTIEL En France, 41.000 décès étaient associés à la consommation d’alcool.

L'alcool est la troisième cause de mortalité évitable après le tabac et la pollution.

Lors de soirées arrosées et festives, il se peut que la consommation puisse être excessive. Selon un sondage effectué par Santé Publique France, 23,7 % des 18-75 ans avouent consommer de l’alcool au-delà des repères de consommation. Mais des chercheurs britanniques ont trouvé une solution pour siroter moins de boissons alcoolisées. Dans une étude publiée dans la revue Addiction, les scientifiques ont révélé que plus le verre dans lequel on boit était petit, plus l'envie de boire diminue.

250 ménages

Pour parvenir à cette découverte, les auteurs ont analysé le comportement de 250 ménages britanniques, plus précisément leur consommation au vin. L'équipe leur a demandé d'échanger leurs bouteilles de 75 cl pour des récipients plus petits (35 cl). Les grands verres ont également été troqués pour des coupes plus petites (290 ml au lieu de 350 ml).

Résultat : la consommation d'alcool des volontaires a radicalement baissé au bout de quatorze jours. Selon les travaux, l'utilisation de bouteilles et de verres plus petits a réduit la consommation de vin de 3,6 % et de 6,5 %, respectivement.

10 verres d’alcool par semaine

Des recherches supplémentaires doivent être menées pour montrer l’efficacité de cette astuce sur le long terme. "Si les effets de la taille des verres sur la consommation d'alcool s'avèrent être fiables, avec des effets durables dans le temps, la réduction de la taille des verres pourrait contribuer aux politiques de réduction de la consommation", affirment les chercheurs de l’étude. Pour rappel, les autorités sanitaires recommandent de se limiter à 10 verres d’alcool standard par semaine, sans dépasser les deux verres par jour.