Cancer : choisir le bon traitement grâce à un test sanguin

L'ESSENTIEL L’ADN circulant tumoral détecté par une simple prise de sang pourrait être bientôt une alternative aux biopsies.

On dénombre 50.000 cancers de la prostate chaque année en France dont au moins 3.000 au stade métastatique.

On l’appelle l’ADN tumoral circulant: contenu dans les cellules cancéreuses, il peut être détecté en petite quantité dans la circulation sanguine et fournir des détails importants.

Et c’est justement lui qui intéresse les scientifiques canadiens qui ont développé un test sanguin permettant de l’analyser et d’en tirer un séquençage complet.

Le résultat de leurs travaux a été publié dans la revue Nature.

Gérer son cancer

"Avec seulement quelques gouttes de sang, nous pouvons découvrir des informations essentielles sur la maladie globale d'une personne et sur la meilleure façon de gérer son cancer", explique le Dr Alexander Wyatt, coauteur de l'étude et chercheur au Vancouver Coastal Health Research Institute (VCHRI) et BC Cancer.

En effet, dans cet ADN s’inscrit la façon dont le cancer s'est propagé dans le corps du patient et en le comparant avec l’historique des traitements, il est possible d’en déduire à postériori lesquels étaient efficaces ou pas et d’ajuster la prochaine génération de thérapies anticancéreuses.

"Ce test a le potentiel d'aider les cliniciens à choisir des options de traitement mieux adaptées et à détecter plus efficacement la résistance au traitement, permettant aux cliniciens d'ajuster les soins cliniques selon les besoins" d'après les auteurs.

Cancer métastatique

Pour mener leurs travaux, l'équipe a prélevé des échantillons sanguins sur des patients atteints d'un cancer métastatique de la prostate.

Le cancer de prostate métastatique signifie que la tumeur s'est propagée au-delà des tissus entourant la prostate pour atteindre des ganglions lymphatiques éloignés ou d'autres parties du corps à distance de la prostate comme les poumons, le foie ou les os.

"Les cancers métastatiques sont complexes et notre compréhension de ceux-ci est limitée, explique le Dr Wyatt. Alors que les biopsies traditionnelles ne fournissent qu'un petit aperçu de la maladie, ce nouveau test est capable de brosser un tableau plus complet des métastases dans tout le corps, le tout à partir d'un test sanguin simple et facile à réaliser".

Ce test suscite donc de l'espoir pour trouver des solutions thérapeutiques plus adaptées aux cancers métastatiques.