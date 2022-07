«Alerte rouge» concernant la vaccination des enfants à travers le monde

L'ESSENTIEL Les vaccins contiennent des éléments affaiblis ou inactifs d'un organisme particulier (antigène) qui déclenchent une réponse immunitaire dans l'organisme.

Les vaccins les plus récents contiennent le schéma permettant de produire l'antigène plutôt que l'antigène lui-même.

"Il s'agit d'une alerte rouge pour la santé des enfants. Nous sommes témoins de la plus forte baisse continue de l'immunisation infantile depuis une génération. Les conséquences se mesureront en nombre de vies."

DTP

Dans un communiqué de presse relayé par l’AFP, Catherine Russell, directrice générale de l'Unicef, s’inquiète pour la vaccination infantile à travers le monde, qui ne cesse de reculer. Selon un rapport publié conjointement avec son association et l’OMS, le pourcentage d'enfants ayant reçu les trois doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) est tombé à 81% en 2021, contre 86% en 2019.



25 millions d'enfants n’ont ainsi pas reçu une ou plusieurs doses du vaccin DTP en 2021, soit 2 millions de plus qu'en 2020 et 6 millions de plus qu'en 2019. La plupart vivent dans des pays aux revenus moyens et faibles, tels que l’Inde, le Nigeria, l’Indonésie, l’Ethiopie ou encore les Philippines. En cause notamment : l’épidémie de Covid-19, les conflits, la désinformation et les problèmes d'approvisionnement.

"Opérer un rattrapage"

"Nous devons opérer un rattrapage de l'immunisation pour les millions (d'enfants) manquants, ou nous allons inévitablement voir davantage d'épidémies, d'enfants malades et une grande pression sur des systèmes de santé déjà à flux tendu", conclut Catherine Russell.