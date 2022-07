Mais d’où viennent les troubles de l’érection ?

L'ESSENTIEL 46% des hommes en région parisienne sont sujets aux troubles de l'érection contre 36% pour les ruraux, selon un sondage Ifop..

90% des troubles sont liés à l’anxiété après une panne et le complexe qu’elle génère.

“C’est l’émotion qui crée l’érection” écrit Vincent Hupertan urologue et sexologue dans son livre Encyclo Penis.

Et en effet, l’érection est un réflexe neurovégétatif que l’on ne peut pas contrôler, au même titre que la digestion.

Vaisseaux sanguins

Le pénis passe du stade de repos à la rigidité grâce aux vaisseaux sanguins:

“Le sang va remplir les corps caverneux du pénis: deux cylindres qui sont entourés de l’albuginée une membrane en dessous de laquelle se trouve le corps spongieux autour de l’urêtre” décrit Emilie Drugeon dans son podcast “Maintenant Vous Savez- Santé”.

Les corps caverneux ressemblent à des éponges avec des fibres musculaires qui assurent l'érection.

Dysfonctionnement

Une érection est possible notamment lorsque les artères sont en bonne santé, que l’albuginée est intacte et qu’il y a “une intégrité neurologique du centre de commande de la moelle épinière et des bandelettes neurovasculaires, ces bandelettes qui passent de chaque côté de la prostate” indique Emilie Drugeon.

Mais plusieurs facteurs peuvent perturber le processus comme le diabète, le stress, l’alcool et le tabac et un déficit de testostérone qui diminue la qualité et la fréquence des érections.

Des problèmes d’érection peuvent également être symptomatique d’anomalie du cholestérol, d’hypertension, d’apnée du sommeil et de troubles cardiaques.

Le sport est un excellent protecteur des problèmes érectiles: 40 minutes d’activité physique, 4 fois par semaine, pendant 4 mois au moins en cas de dysfonctionnement érectile sont recommandées, indique Vincent Hupertan.