Les joueurs assidus de jeux vidéo prennent rapidement de meilleures décisions

L'ESSENTIEL Les activités des nœuds cérébraux et des réseaux sont en corrélation négative avec le temps de réponse aux décisions.

"Le jeu vidéo est idéal pour l'entraînement cognitif", d’après les auteurs.

"La pratique des jeux vidéo est une activité populaire qui offre un environnement riche en sens qui peut entraîner des bénéfices cognitifs chez ceux qui y jouent fréquemment. On ne sait pas encore exactement comment ils modifient notre cerveau pour obtenir ces avantages cognitifs", ont indiqué des chercheurs de l’université d'État de Géorgie à Atlanta (États-Unis).

Pour examiner les réponses comportementales et cérébrales de joueurs et de non-joueurs de jeux vidéo, les scientifiques ont mené une étude parue dans la revue Neuroimage.

Des scanners cérébraux

Dans le cadre de ces travaux, ils ont recruté 47 personnes, dont 28 ont été classés comme joueurs réguliers de jeux vidéo et 19 comme des adultes qui n’y jouent pas. Les auteurs ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMF). Les participants étaient allongés à l'intérieur de la machine équipée d'un miroir qui leur permettait de voir un indice immédiatement suivi d'un affichage de points en mouvement. On leur a demandé d'appuyer sur un bouton avec leur main droite ou gauche pour indiquer la direction dans laquelle les points se déplaçaient ou de ne pas appuyer sur le bouton s'il n'y avait pas de mouvement directionnel.

Une activité cérébrale accrue

Selon les résultats, les adultes qui s'adonnaient régulièrement aux jeux vidéo étaient plus précis et plus rapides dans leur prise de décision. L'analyse des scanners cérébraux a révélé que les différences étaient corrélées à une activité accrue dans certaines parties du cerveau. "Nous avons constaté que les joueurs de jeux vidéo avaient des changements de signaux liés à la tâche plus importante dans le gyrus lingual droit, l'aire motrice supplémentaire droite et le thalamus gauche associés à une meilleure réponse comportementale", peut-on lire dans les recherches.

"Ces résultats indiquent que le jeu vidéo peut améliorer plusieurs des sous-processus de sensation et de perception afin d'améliorer les capacités de prise de décision. Ces résultats commencent à éclairer la façon dont le jeu vidéo modifie le cerveau afin d'améliorer la performance liée à une tâche et leurs implications potentielles pour augmenter l'activité spécifique à une tâche", ont conclu les chercheurs dans un communiqué.