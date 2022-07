74% des Françaises ne se baignent pas pendant leurs règles

L'ESSENTIEL On appelle "règles" les écoulements sanguins que les femmes vivent chaque mois pour une durée allant de 3 à 7 jours.

Cela commence à la puberté et se termine à la ménopause.

Alors que l’été est bel et bien installé, 74% des femmes ont déjà été empêchées de se baigner lorsqu’elles avaient leurs règles, selon un sondage Ifop réalisé pour Intimina. 65% ne se mettent pas en maillot pour cette même raison.

Caché dans leur poche

Sur les plages, à la piscine ou dans d’autres espaces publics, 83% des Françaises ont déjà caché dans leur poche ou leur manche leurs protections hygiéniques lorsqu’elles se rendaient aux toilettes pour se changer, et 64% ont déjà gardé leurs protections usagées dans leur sac faute de lieu approprié pour les jeter.

Pourtant très prisée pendant les beaux jours, 57% des femmes ne pratiquent pas non plus d’activité sportive pendant leurs règles, en raison de la douleur, d’une protection non adaptée ou encore de la peur de "l’accident".

Facteur d’exclusion sociale

Un autre grand enseignement de cette étude réside dans l’identification des menstruations comme un facteur d’exclusion sociale pour une part importante des femmes. "En effet, la société et l’espace social revêtent parfois un caractère « hostile » à l’égard des femmes réglées : 46% d’entre elles ont déjà eu le sentiment que la gêne ou la douleur de leurs règles étaient sous-estimées par leurs amis hommes, et 42% par des membres masculins de leur famille", détaillent les auteurs de l’enquête. De plus, 33% des femmes ont déjà subi des moqueries ou des remarques désobligeantes en raison de leurs menstruations.

"Ce climat entretient un sentiment de malaise dans le rapport des femmes à leurs règles, à tel point que 87% d’entre elles souhaiteraient ne plus être menstruées", peut-on également lire dans le compte rendu.