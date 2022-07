Canicule : nos conseils pour rester en bonne santé

L'ESSENTIEL Une nouvelle vague de chaleur s’installe cette semaine.

Elle s’annonce intense, avec des températures s’approchant des 40°C pour le 14 juillet, en particulier dans le sud-ouest et en Provence.

Alors qu’un épisode de canicule est en train de gagner toute la France, voici quelques règles à suivre pour rester en bonne santé malgré la chaleur :

- Boire de l’eau régulièrement, même si on n’a pas soif.

- Eviter l’alcool.

- Eviter les sorties aux heures les plus chaudes, soit entre 12h et 17h.

- Eviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes (travail, sport).

- Maintenir son logement au frais.

En voiture

"Si le logement ne peut pas être maintenu frais, il faut se rendre dans un endroit qui le soit (bibliothèque, cinéma, magasins, pièce rafraîchie…)", précise Santé Publique France.



En cas de déplacement en voiture, il faut également privilégier les heures les moins chaudes, prévoir d’emporter de l’eau en quantité suffisante pour tout le déplacement, et "ne jamais laisser une personne, en particulier un enfant, seule dans une voiture, même pour une courte durée", soulignent les experts.

Signaux d'alerte

Une attention particulière doit aussi être accordée aux personnes fragiles en raison de leur âge (enfants et personnes âgées), de leur état de santé (traitements médicamenteux majorant l’effet de la canicule et perturbant l’adaptation de l’organisme aux hautes températures), d’un événement de vie (femmes enceintes) ou du fait d’une surexposition durable à la chaleur (travail, loisir, etc...).

Lors d’un épisode caniculaire, les symptômes suivants doivent conduire à consulter rapidement un médecin : absence d’urine pendant 5 heures ou le fait qu’elle soit foncée, développement de bouffées de sueur en buvant un verre d’eau, ainsi que la présence de crampes, de fatigue ou de maux de tête.