Stepper fitness : quels exercices doit-on pratiquer ?

L'ESSENTIEL Le stepper fitness permet de brûler entre 200 et 300 calories en 30 min d’effort.

Il est à différencier du step, qui est une marche à partir de laquelle des mouvements de pas sont effectués.

Le monde du fitness est vaste et il existe une multitude d’appareils pour le pratiquer. Certains reproduisent des mouvements proches de ceux que nous faisons au quotidien, comme le stepper fitness. Cette machine est composée de deux "empreintes", qui permettent de reproduire la marche.

Un appareil, plusieurs applications

Le stepper fitness appartient à la catégorie des appareils "cardio-fitness". En l’utilisant, on travaille les fonctions cardio, c’est-à-dire qu’on sollicite le système cardiovasculaire ce qui va muscler le cœur. Mais le stepper fitness est aussi un appareil de musculation, qui va développer les muscles du bas du corps principalement : les mollets, les quadriceps, les adducteurs, les fessiers et les abdos notamment. Au fur et à mesure, la pratique du stepper fitness permet d’améliorer son souffle, sa coordination et son endurance.

Une pratique adaptée à différents publics

Des modèles simples et de petite taille peuvent être utilisés à la maison, et sont commercialisés dans les grandes enseignes de sport. Il existe différentes sortes de stepper, certains sont équipés de poignées, qui permettent de solliciter les muscles du haut du corps, et de réaliser une activité sportive plus complète, alors que d'autres sont plus simples, avec seulement les deux empreintes pour marcher.

Les salles de sport offrent d’autres appareils, plus développés et parfois plus adaptés : par exemple, il existe des stepper fitness avec un guidon, plus pratique pour les personnes âgées ou les femmes enceintes.

Comment l’utiliser ?

Comme pour toute activité physique, chaque séance doit être précédée d’un échauffement, d’au moins 5 minutes. L’objectif est de faire monter progressivement le rythme cardiaque en réalisant des mouvements simples, comme des montées de genoux, des talons fesses ou un peu de corde à sauter. La durée de la séance doit être adaptée aux capacités de chacun, il est important d’y aller progressivement en augmentant la durée et la difficulté au fur et à mesure : cela peut aller de dix minutes jusqu’à une heure d’exercice.

Après utilisation, il convient également de faire un retour au calme pour que le rythme cardiaque redescende doucement : il faut ainsi continuer à bouger mais doucement, puis s’étirer pendant quelques minutes.

Quels exercices faut-il réaliser ?

Le stepper fitness est plutôt simple d’utilisation : il suffit de marcher pour commencer la séance. Petit à petit, l’idée est d’augmenter la difficulté, soit en faisant plus de pas en moins de temps, soit en tenant plus longtemps. Certains appareils affichent aussi des données sur la résistance, et cela permet aussi d’intensifier les séances. Quel que soit le niveau de difficulté, il est important de ne pas regarder ses pieds, et de garder le dos bien droit, pour ne pas se blesser. En cas de douleurs articulaires, il est préférable de consulter un professionnel de santé avant de s’y mettre.