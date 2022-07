Une astuce pour commencer à perdre du poids

L'ESSENTIEL Ne jamais faire les courses en ayant faim.

Les chariots des affamés peuvent contenir au moins 30% de nourriture en plus.

La plus grande découverte santé de ce début de siècle est incontestablement que la survie de notre espèce passe par la reprise de l’exercice physique et le retour à une alimentation plus en rapport avec le chasseur qui dort dans nos gènes. L’un des objectifs de cet été devrait être de faire renaître ce chasseur, du moins sa version moderne, c’est-à-dire sans armes, mais aussi sans cette assistance qui a gommé tous les efforts de la recherche de nourriture, et la modération que la pénurie imposait. Mais attention ! À aucun moment il ne faut gommer la recherche du plaisir. Le chasseur de Cro-Magnon savait incontestablement le trouver. Profitons de son acquis en goûtant la fierté d’avoir, grâce à notre cerveau, bien anticipé sur les pièges de la vie. Alors un conseil important, qui ne me rendra pas populaire auprès des gérants d’hypermarchés : ne faites jamais, je dis bien jamais, vos courses en ayant faim, surtout dans une grande surface.

Une étude américaine très sérieuse s’est penchée sur le problème. Les chariots des affamés contenaient toujours au moins 30% de nourriture en plus que lorsqu’ils étaient rassasiés. Qui plus est, des produits à très forte teneur en sucre.

Faites le test. Pour une fois, il s’agit d’une expérience scientifique que vous pouvez parfaitement vérifier. Vous verrez que le contenu de votre chariot baissera spontanément d’un tiers, et surtout qu’il y aura à l’intérieur, beaucoup, beaucoup moins de produits et boissons sucrées inutiles. Le chasseur affamé savait instinctivement rechercher le sucre, car il savait que c’était une source d’énergie rapidement efficace. C’est vrai que la plupart d’entre nous, en cas de fringale, sommes beaucoup plus attirés par une pâtisserie qu’une boucherie ! Nous avons gardé cette qualité pour le malheur de nos artères… et de notre porte-monnaie !