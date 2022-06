Régime : quelle différence entre perte de graisse et perte de poids ?

L'ESSENTIEL Pour constater le résultat de vos efforts, il est préférable de relever vos mensurations régulièrement.

Une autre solution consiste à utiliser une balance à impédancemétrie.

Yannick Gouverneur, coach à French and Fit, qui propose des cours de sport en ligne, explique : "plus le corps est musclé, plus il dépense de calories au repos. Je conseille donc d’alterner entre des séances de “cardio” et des activités de renforcement musculaire, les premières vont permettre de brûler des calories au moment de l’effort, tandis que les secondes augmentent la masse musculaire”. Par conséquent, lors d'un régime, une alimentation équilibrée est souvent recommandée, accompagnée d'activité physique. Le corps sera plus ferme mais pas forcément plus léger car le muscle est plus dense que la graisse, et donc plus lourd. Ne surveillez donc pas le poids en kilogrammes indiqué sur la balance.

La meilleure chose à faire pour constater l’évolution de votre régime est de garder une trace de vos mensurations, régulièrement. Par exemple, le tour de taille est un très bon indicateur. Une autre solution consiste à utiliser une balance à impédancemétrie. Ce type d'appareil permet de connaître la part des graisses dans votre corps et de mesurer son évolution. Cela devrait représenter 15 à 20 % du poids pour les hommes, et 25 à 30 % pour les femmes.

Le bilan calorique quotidien devrait être légèrement négatif

La quantité de calories journalière dont un adulte a besoin dépend de plusieurs facteurs, tels que le sexe, l'âge, la taille, le poids, etc. Cependant, les apports quotidiens recommandés et moyens ont été estimés pour chaque sexe. Un homme adulte devrait consommer entre 2 400 et 2 600 calories par jour, selon son niveau d'activité. Pour une femme adulte, cela représente 1 800 à 2 200 calories. Par conséquent, pour perdre du poids, le bilan calorique quotidien d'un individu doit être légèrement négatif, en dessous de zéro. En d'autres termes, le corps brûle plus de calories que l’alimentation n'en fournit. Ne vous affamez pas non plus, sinon, vous ne tiendrez pas vos objectifs à long terme.

Pour de meilleurs résultats, idéalement, associez ce régime alimentaire à une activité physique régulière pour augmenter les dépenses énergétiques de l'organisme. Faites deux à trois exercices par semaine, de préférence des activités cardio et de renforcement musculaire. Et, d’autre part, il faut essayer de faire 10 000 pas par jour. Si le but ultime est de gagner du muscle, il est préférable d'inclure des protéines directement dans votre alimentation ou de prendre des compléments alimentaires.

Une marche digestive après le repas

“Pour ne pas être stockées en graisses, les calories en excès doivent être brûlées entre 6 et 10 heures après après un repas, c’est pour cela que je conseille toujours une marche digestive, précise Maïa Beaudelaire, nutritionniste et experte en micronutrition. Et si le but est de brûler les calories en trop, le moment idéal pour faire de l’exercice physique est le matin à jeun.”

Avec un régime alimentaire et un programme d'exercice, l'hydratation et le sommeil restent deux alliés importants. Il est recommandé de boire deux litres d'eau par jour, pour réduire la sensation de faim, hydrater le corps et faciliter la digestion et le transit intestinal. Attention, le thé ou les boissons aromatisées ne comptent pas dans ces deux litres.