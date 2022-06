Hémorroïdes externes : pourquoi sont-ils douloureux ?

L'ESSENTIEL Il existe deux types d'hémorroïdes : externes ou internes.

Habituellement, elles sont indolores, sauf en cas de crise hémorroïdaire provoquée par des veines anormalement dilatées.

Des moyens simples et efficaces peuvent aider à prévenir les crises hémorroïdaires.

Tout le monde a entendu parler des hémorroïdes, et on sait que c'est la région de l’anus qui est touchée. Les hémorroïdes sont des formations veineuses situées autour et à l'intérieur de l'anus et du rectum. Elles sont habituellement indolores, sauf en cas de crise hémorroïdaire provoquée par des veines anormalement dilatées. Il existe plusieurs types d'hémorroïdes : externes et internes. Que se passe-t-il en cas de crise d'hémorroïdes externes ?

Le Dr Philippe Godeberge, gastro-entérologue à Paris, explique : “Quand un caillot sanguin se forme brutalement, une boule douloureuse apparaît : votre médecin parle de thrombose hémorroïdaire. N’ayez pas d’inquiétude, ce caillot dans cette veine n’est ni une phlébite ni une embolie pulmonaire.”

“Au moment de la toilette ou de l’essuyage après la selle, on perçoit cette grosseur : c'est l’hémorroïde externe dilatée par ce caillot de sang et une fois que la grosseur et l’hématome se sont résorbés, la vie reprend son cours jusqu’à la crise suivante”, ajoute-t-il.

La grossesse et l'accouchement peuvent provoquer des crises

“Si la peau a été étirée de façon importante à cause d’une volumineuse thrombose, elle ne va pas se rétracter complètement. Il va alors persister un petit repli indolore au bord de l’anus, séquelle de cet étirement cutané. On appelle ce repli une marisque”, poursuit-il.

Enfin, la grossesse et l'accouchement peuvent aussi laisser des marisques. “Les thromboses hémorroïdaires sont fréquentes pendant les grossesses et la peau imprégnée d’hormones se laisse facilement distendre. Ainsi, des hémorroïdes externes peuvent apparaître chez des jeunes mamans qui, jusque-là, ne s’étaient plaintes de rien”, indique le médecin.

Pour soulager les démangeaisons, vous pouvez acheter en pharmacie des produits en vente libre : onguents, crèmes ou suppositoires. Ces produits contiennent pour la plupart de l'hydrocortisone ou de la benzocaïne. La douleur peut être soulagée par des analgésiques oraux ou locaux. Ou vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire une pommade contenant de la nitroglycérine ou de la nifédipine pour soulager la douleur en abaissant la pression dans vos veines.

Manger des fibres, s’hydrater, aller régulièrement à la selle et faire de l'exercice

Si aucune de ces solutions ne fait disparaître la crise et que vous êtes sujet aux rechutes, la chirurgie peut soulager la douleur. Après vous avoir mis sous anesthésie locale, le chirurgien enlèvera une petite zone autour de l'anus, comprenant les veines concernées. Cependant, l’opération doit être réalisée dans les 72 heures suivant l'apparition des symptômes.

Mais avant de se résoudre à cette solution, des moyens simples et efficaces peuvent aider à prévenir une crise d'hémorroïdes. Tout d'abord, les médecins recommandent de manger autant de fibres que possible provenant de fruits, de légumes et de céréales complètes. En fait, les fibres ramollissent les selles et accroissent leur volume, ce qui permet de les évacuer en douceur. Rappelez-vous également de boire suffisamment d'eau chaque jour et de manger lentement le matin, l'intestin se vidant surtout après le petit-déjeuner.

Pratiquez une activité physique régulière pour stimuler votre transit et, si possible, allez aux toilettes plusieurs fois par jour. Parce que plus vous attendez, plus les selles s’assèchent et deviennent dures. Assis sur vos toilettes, évitez de forcer en retenant votre respiration et ne passez pas trop de temps dans cette position car les muscles se détendent, ce qui génère un afflux de sang. En d'autres termes, ne commencez pas à écrire un roman. Le téléphone est également banni des WC.