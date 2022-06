Quels sont les variants responsables de la reprise de l’épidémie ?

L'ESSENTIEL La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, encourage les plus de 60 ans à recevoir leur quatrième dose de vaccin contre la Covid-19.

Pour le moment, il n’y aurait qu’un quart des personnes concernées par la quatrième dose qui serait vaccinée.

79 262 nouveaux cas confirmés à la Covid-19 sur les sept derniers jours en France… Soit une augmentation de 56,6% sur une semaine selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France. Il y a donc bien une reprise de l’épidémie, car ce nombre de cas quotidiens était plus faible il y a quelques semaines, 20 000 environ. Le taux d'incidence lui aussi est en hausse, à 565,67, soit une augmentation de plus de 41% en sept jours.

Augmentation des personnes hospitalisées et en soins critiques

L’un des indicateurs les plus inquiétants est le nombre de personnes hospitalisées et celles admises dans les services de réanimation. Pour les premières, il y en a environ 700 chaque jour - un chiffre en augmentation de plus de 37% sur la dernière semaine - tandis qu’il y a 67 nouvelles entrées quotidiennes en soins critiques, soit une hausse de plus de 19% sur les sept derniers jours.

Pourquoi une telle reprise de l’épidémie ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la recrudescence de la Covid-19 en France. Selon Santé publique France, 100% des virus séquencés sont Omicron. Plus précisément, il s’agit des variants BA.4 et BA.5, qui sont très présents sur le territoire. Le point hebdomadaire de cette instance daté du 23 juin indique un “remplacement progressif de BA.2 par BA.5 dont la détection est en forte hausse (41%)”.

Des symptômes plus forts et qui durent plus longtemps

Concernant les symptômes des variants BA.4 et BA.5, les médecins notent des différences avec ceux de la Covid-19 et des précédents variants. En effet, les personnes touchées souffrent par exemple de nausées, de douleurs digestives et de vomissements. “Un nouveau symptôme semble toucher les malades, explique Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris au Figaro. Ils ont souvent mal à la gorge et du mal à avaler”. Il précise aussi que “les symptômes durent plus longtemps et sont plus forts”.

Appliquer les gestes barrières et parfois le masque

Autre facteur pouvant expliquer la reprise de l’épidémie : un relâchement de beaucoup de Français sur les gestes barrières. Une tendance encouragée par la fin des mesures sanitaires, notamment la fin du port du masque dans les transports en commun le 16 mai 2022 qui a symbolisé la levée de la dernière grande restriction. Les professionnels de santé appellent donc les Français à se remettre à appliquer la distance sociale, le lavage régulier des mains, etc. Les festivités estivales comme les concerts ou même les soldes d’été regroupent des centaines et parfois des milliers de personnes… Des situations à risques où il pourrait parfois être plus prudent de remettre son masque.