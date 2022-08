Comment lutter contre la migraine ?

L'ESSENTIEL Les migraines sont de plus en plus fréquentes, en particulier à cause de notre addiction aux écrans.

Elles touchent plus souvent les femmes.

Les migraines sont de plus en plus fréquentes, en particulier à cause de notre addiction aux écrans. Elles touchent entre 7 et 8 millions de personnes en France. Une migraine, quand elle se déclenche, peut vous clouer au lit durant de longues heures, et vous empêcher de faire autre chose que vomir. Si elle peut généralement passer toute seule, vous trouverez ci-dessous 8 choses à faire pour s'en défaire le plus rapidement possible.

1/ Boire de l'eau

La plupart du temps, les maux de tête sont dus à la déshydratation. N’oubliez pas de boire tout au long de la journée pour éviter les migraines. Le plus simple est de toujours garder une bouteille d'eau dans votre sac ou sur votre bureau.

2/ Appliquer sur le front un gant de toilette passé à l’eau froide

Simple et efficace, un gant imbibé d'eau froide sur le front aide à soulager la douleur. Installez-vous dans le noir et au calme, fermez les yeux et appliquez le gant, jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux.

3/ S’inspirer de la cryothérapie

Si vous avez mal au niveau du front et des tempes, appliquez-y du froid. Cela déclenche une vasoconstriction des vaisseaux sanguins dilatés, ce qui soulage les symptômes. Enveloppez des glaçons dans un linge et faites glisser sur la zone douloureuse.

4/ Penser à la chaleur

Lorsque la douleur est localisée derrière la tête, elle peut être due à un ancien traumatisme dans la région des cervicales, se réveillant sous le coup de la fatigue ou de la tension nerveuse. Dans ce cas, pas de cryothérapie ; il faut réchauffer la nuque pour soulager les muscles situés à la base du crâne. Vous pouvez utiliser de nombreux accessoires : coussin de noyaux de cerises passé au micro-ondes, sèche-cheveux, bouillotte traditionnelle...

5/ Appliquer des huiles essentielles sur les tempes

Si la crise survient en pleine journée et que vous n'avez pas le temps de vous reposer, utilisez du baume du tigre (mélange de camphre et de menthol) ou un roll-on d'huiles essentielles (menthe poivrée ou lavande). On en trouve dans nombreux magasins bio et pharmacies, à partir de six euros. Appliquez le produit de votre choix sur les tempes et la nuque en massant légèrement.

6/ S’automasser

Parfois, masser ses tempes ne suffit pas. Les coudes posés sur la table, les mâchoires relaxées, la bouche entrouverte, posez votre index à la hauteur de la jointure des mâchoires et faites de petits cercles allant de l’intérieur à l’extérieur, jusqu’au lobe de l’oreille. Vous pouvez également pétrir la peau de votre nuque avec trois doigts, en accompagnant le massage d’un léger mouvement de tête. Autre possibilité : partez des trapèzes autour du cou et remontez avec vos deux mains jusqu’aux oreilles.

7/ Prendre du paracétamol avec une tasse de café sucré

Accompagnez votre doliprane classique d’un café. Associée au paracétamol, la caféine, qui resserre les vaisseaux sanguins dilatés, responsables usuels des maux de tête, accélère son absorption et accroît son efficacité. N'oubliez pas de sucrer votre café, cela peut également aider à surmonter une possible hypoglycémie, à l'origine de migraines.

8/ Faire attention aux écrans

Si une migraine vous frappe à la maison, abandonnez les écrans, cela pourrait être la source de votre mal de tête. Si vous êtes au bureau, fermez tout doucement les yeux toutes les 15 minutes, puis rouvrez-les au même rythme. Répétez ce geste au moins dix fois par jour. Pensez également à cligner des yeux régulièrement.

D’autre part, de nombreux filtres et applications peuvent vous aider à protéger vos yeux des écrans. Des logiciels comme RedshiftGUI, F.lux ou LightBulb permettent d'en régler la température de couleur. Et pour ceux qui veulent absolument vérifier leur smartphone au moment de s’endormir, même si, d’après les médecins, c’est une très mauvaise idée, l'application Screen Filter permet d'appliquer un filtre d'assombrissement à l'écran de votre appareil.