Cette simple astuce évite de prendre du poids pendant les vacances

L'ESSENTIEL Les participants à l’étude étaient âgés de 18 à 65 ans.

D'autres recherches, sans visualisation graphique de l'évolution du poids, seront faites pour vérifier si l'auto-pesée est le facteur le plus influant.

Les vacances sont synonymes de relâche et l’alimentation en fait souvent partie. Les sorties au restaurant, les repas en famille ou entre amis sont généralement associés à une alimentation plus riche. Des chercheurs de l’université de Géorgie ont trouvé une technique pour éviter de ramener des kilos supplémentaires en souvenir. Dans la revue Obesity, ils expliquent qu’une pesée quotidienne limite la prise de poids pendant les vacances.

Une étude de quatorze semaines

Selon les auteurs, la prise de poids moyenne pendant les vacances est comprise entre 0,4 et 1,5 kilos. Avec un groupe de 111 participants, ils ont testé l’effet d’une pesée quotidienne, avec des visualisations graphiques, sur le maintien du poids. Plusieurs visites de contrôle ont été réalisées : avant les vacances de Thanksgiving, après le Nouvel an, et 14 semaines plus tard. À chaque fois, leur poids a été enregistré pour observer les évolutions. En parallèle, un groupe de contrôle a été suivi sur la même période.

"Ils ont été invités à essayer de ne pas prendre de poids (…), mais sans instructions supplémentaires sur la manière d'atteindre cet objectif", précisent les auteurs. Les chercheurs ont supposé que l'exposition constante des participants aux fluctuations de poids pourrait motiver les individus à changer leur comportement pour maintenir leur poids.

Des changements de comportement au quotidien

Après analyse des différentes pesées, les scientifiques constatent que les participants ont réussi à se maintenir voire à perdre du poids pendant et après la saison des fêtes, alors que le groupe de contrôle a pris du poids. "Les gens sont vraiment sensibles aux écarts ou aux différences entre leur poids actuel et leur norme ou leur objectif, estime Michelle vanDellen, professeure agrégée au département de psychologie de l’université de Géorgie. Quand ils voient cet écart, cela a tendance à conduire à un changement de comportement."

L’auto-pesée quotidienne permet justement d’observer ces changements jour après jour, et de modifier son comportement en fonction. "Peut-être qu'ils font un peu plus d'exercice le lendemain (après avoir vu une prise de poids) ou qu'ils surveillent plus attentivement ce qu'ils mangent, complète Jamie Cooper, co-autrice de l’étude. Les personnes choisissent elles-mêmes comment elles vont modifier leur comportement, ce qui peut être efficace." Elle pointe toutefois un biais possible à cette étude : le fait que les personnes savaient que les chercheurs accéderaient à leurs données de poids quotidiennes a pu contribuer à un changement de comportement.