1 homme sur 3 pense pouvoir se dispenser d'un bilan de santé régulier

L'ESSENTIEL Le sondage a été réalisé en ligne, entre le 9 et le 11 mai.

Le médecin interrogé pour l'étude recommande une consultation annuelle.

Elle peut permettre de détecter le diabète, l'hypertension artérielle ou un éventuel problème cardiaque.

Une bonne santé passe par une alimentation équilibrée, de l’activité physique, un sommeil de qualité, mais pas seulement : des contrôles médicaux réguliers sont nécessaires pour écarter tout risque de maladie. Pour les hommes, ce serait loin d’être une évidence. Selon une étude d’Orlando Health, un réseau privé d’hôpitaux aux États-Unis, ils sous-estiment l’intérêt des visites médicales.

Des visites préventives primordiales

Ces conclusions sont le résultat d’un sondage, réalisé par The Harris Poll auprès de 893 hommes de plus de 18 ans. Il a révélé qu'un tiers des hommes (33%) ne pense pas avoir besoin d'examens de santé annuels et près des deux tiers (65%) pense qu'ils sont naturellement en meilleure santé que les autres. "Il est statistiquement impossible pour la majorité des hommes d'être en meilleure santé que la majorité des hommes", rappelle Thomas Kelley, spécialiste en médecine familiale chez Orlando Health. "Même si vous pensez que vous êtes en bonne santé et que vous ne présentez aucun symptôme, il peut y avoir des problèmes qui passent souvent inaperçus et qui peuvent mettre votre vie en danger s'ils ne sont pas détectés", ajoute le professionnel de santé. Par exemple, il cite l'augmentation de la pression artérielle, qui peut être un facteur déclencheur pour une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, ou du cancer du côlon, "qui est l'un des cancers les plus mortels, mais évitable, qui existent".

Pourquoi fuir les cabinets médicaux ?

Le Dr Kelley confie avoir entendu toutes sortes d’excuses de la part d’hommes, pour justifier une annulation de rendez-vous. Selon lui, la vraie raison de ces rendez-vous manqués est la peur. "Si vous êtes un homme et que vous n'êtes pas allé chez le médecin depuis un moment, vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre", estime-t-il. Pour ce spécialiste, seule une relation de qualité avec le médecin généraliste peut faire tomber les craintes, et inciter les patients hommes à revenir régulièrement. Pour ça, il faut quand même que les hommes poussent la porte d’un cabinet, or ce n’est visiblement pas un réflexe en matière de santé : 38 % des hommes interrogés expliquent trouver des conseils médicaux sur les réseaux sociaux. "Ce qui peut être extrêmement problématique s'ils ne font pas référence à des sources médicales fiables", prévient le Dr Kelley.

Leur santé, tout sauf une priorité

L’une des questions du sondage est particulièrement révélatrice des considérations des hommes pour leur santé : près de deux hommes sur cinq admettent qu'ils ont tendance à se préoccuper davantage de la santé de leur animal que de la leur. "Les hommes ont tendance à faire passer leur santé après leur famille, et apparemment même après leur chien ou leur chat, souligne Dr Kelley. Mais pour prendre soin des autres dans votre vie, vous devez d'abord prendre soin de vous, et cela passe par un rendez-vous annuel avec votre médecin généraliste."