Elle vainc son cancer à 11 ans grâce à un traitement innovant

L'ESSENTIEL Les leucémies touchent 9.000 à 10.000 personnes chaque année en France. Il s’agit de cancers des globules blancs ou des cellules qui se développent en globules blancs.

Les patients atteints d’un sarcome histiocytaire peuvent présenter une masse, une occlusion intestinale, des lésions osseuses, une éruption cutanée ou de nombreuses tumeurs sur le tronc et les membres.

Jeanie-May Cooke, une collégienne de 11 ans, est entrée dans le livre des records en tant que première personne en Angleterre à vaincre un cancer rare. En 2017, elle a reçu un diagnostic de leucémie et de sarcome histiocytaire. Un an après, la tumeur s’est propagée et a atteint ses poumons, ses reins et son foie. Durant la même année, elle a été amputée de la majeure partie de sa jambe droite à cause de complications liées à la leucémie et a commencé à se déplacer en fauteuil roulant.

La prise d’un nouveau médicament pendant 54 mois

En 2018, les médecins ont averti ses parents et leur ont déclaré qu’il n’y avait plus rien à faire contre ce cancer rare et incurable. En clair, les chances de survie de la patiente étaient très minces. Mais la jeune Anglaise et sa famille n’ont pas voulu baisser les bras. "Je les ai suppliés d'essayer de trouver une solution et d'entrer en contact avec un spécialiste américain qui utilisait un médicament pionnier", a déclaré, au quotidien britannique The Daily Mirror, Katie Hannaford, la mère de Jeanie-May Cooke. Elle les a implorés de tester un nouveau médicament, un inhibiteur de protéine kinase en cours d’essai aux États-Unis, sur sa fille.

Elle "est maintenant guérie du cancer"

Bonne nouvelle : les praticiens ont accepté. Ainsi, l’adolescente a pris ce nouveau médicament durant 54 mois. Peu de temps après, les professionnels de santé lui ont annoncé qu’elle avait réussi à vaincre son cancer rare et incurable. "Jeanie est maintenant guérie du cancer et nous prévoyons une grande fête d’anniversaire le 20 août et louerons une grosse cloche pour que Jeanie puisse la faire sonner et remercier tous ceux qui l’ont soutenue. C'est merveilleux de la voir être un enfant comme les autres, une chance que nous pensions qu'elle n'aurait jamais", a expliqué Katie Hannaford.