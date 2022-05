Trop de cholestérol ? Cette boisson peut faire grimper son taux encore plus

L'ESSENTIEL En France, le mauvais cholestérol est à l’origine d’un infarctus sur deux, selon la Fédération française de cardiologie.

Produits laitiers, viande, et plus étonnant … le café! Si vous faites partie des 20% de Français dont le taux de cholestérol est trop élevé, voilà ce que vous devriez réduire dans votre alimentation, d’après les chercheurs de l'Université de Tromso, en Norvège.

Le cholestérol est un corps gras indispensable à la synthèse de nombreuses hormones, mais aussi à la structure de la membrane qui entoure les cellules. Il est fabriqué par notre organisme à 75%, mais on le trouve également dans l'alimentation, qui a donc un impact sur son taux.

Cholestérol total

Très récemment, les chercheurs ont donc découvert que le café expresso augmente le taux de cholestérol total. Le cholestérol total (CT) comprend le cholestérol HDL et le cholestérol LDL. Son taux normal est inférieur ou égal à 2,00 g/l, avec certaines tolérances selon l'âge. Alors que le HDL est bénéfique pour les artères, le LDL est dangereux pour la santé. En effet, l’hypercholestérolémie est un facteur de risque majeur de maladie cardiaque.

3 à 5 tasses d’expresso par jour

Pour établir le lien entre consommation de café et le taux de cholestérol total, les chercheurs ont suivi plus de 21 000 personnes âgées de 56 ans en moyenne. Ils ont ainsi découvert que boire de 3 à 5 tasses d'expresso par jour était significativement lié à une augmentation du cholestérol total chez les hommes et les femmes. Le taux de cholestérol augmente également chez les buveurs de café préparé dans une cafetière italienne ou une cafetière à piston, mais cette fois à partir de 6 tasses par jour.

L'augmentation du cholestérol serait due à la présence dans le café de dipterènes, de cafestol et de kahweol, des molécules qui restent dans le café lorsqu'il a été brassé (et bu sous la forme d'un expresso) mais qui disparaissent lorsque le café est filtré! En effet, selon la nouvelle étude, chez les buveurs de café filtre, le taux de cholestérol n'augmente que chez les femmes et non chez les hommes, également à partir de 6 tasses par jour.