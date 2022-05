Presbytie : un simple collyre permet d'améliorer la vue

L'ESSENTIEL Pour l’instant, VUITY est une solution temporaire qui ne dure que six à dix heures et impose donc aux patients de conserver leurs lunettes.

À terme, les chercheurs espèrent que leur collyre pourra être administré plusieurs fois par jour.

C’est un traitement qui pourrait bien changer le quotidien de toutes les personnes atteintes de presbytie : un simple collyre permet d'améliorer la vision de près pendant six à dix heures. Avec ce remède, plus besoin de porter des lunettes en permanence.

La presbytie : des difficultés à voir de près

“La plupart des adultes font face à la presbytie ou à des difficultés de vision de près à mesure que nous vieillissons, explique Michael Severino, président d’AbbVie, l’entreprise qui a développé ce collyre dans un communiqué. À partir de 40 ans environ, beaucoup se retrouvent à utiliser des lunettes de lecture, à tenir le texte plus loin ou même à augmenter la taille de la police et l’éclairage des écrans pour essayer de voir plus clairement”. Des contraintes que promet d’enlever ce nouveau collyre.

Des résultats encourageants lors des essais cliniques

L’Agence américaine des médicaments (La Food and Drug Administration - FDA) a autorisé ce collyre appelé VUITY en octobre 2021 car les résultats de deux études cliniques de phase 3 étaient encourageants. En effet, au bout de 30 jours, les patients qui avaient reçu ce collyre étaient capables de lire au moins trois lignes supplémentaires en vision de près. De plus, aucun effet secondaire grave n’a été observé mais certains participants ont rapporté des maux de tête et avaient les yeux rouges. Enfin, la vision de loin n’était pas non plus altérée.

Le collyre agit en quinze minutes

Aux États-Unis, le collyre peut être délivré sur ordonnance. La posologie pour l’instant recommandé est d’une goutte de collyre par œil et par jour. “Nous sommes ravis de pouvoir commercialiser ce traitement, le premier du genre, plus tôt que prévu pour les millions d’Américains presbytes qui pourraient en bénéficier, indique Jag Dosanjh, vice-président directeur de la thérapeutique médicale chez Allergan. Cette innovation importante dans le domaine de la santé oculaire liée à l’âge reflète notre engagement à faire progresser les soins de la vue et élargit notre portefeuille de traitements de premier plan pour les prestataires de soins oculaires et leurs patients”. Concrètement, une fois mis dans les yeux, le liquide agit en quinze minutes pour une durée allant de six à dix heures en fonction des patients. Actuellement, un autre essai clinique de phase 3 est en cours pour déterminer si l’utilisation pourrait être augmentée à deux fois par jour et ainsi couvrir la quasi-intégralité d’une journée.