Plus on étudie longtemps, plus on devient myope

L'ESSENTIEL La myopie est un trouble de la vue qui se traduit par une vision floue de loin et nette de près.

Elle se corrige parfaitement bien grâce à des verres de lunettes amincis, si la myopie est moyenne ou forte.

Plus les études sont longues, plus les personnes qui les suivent deviennent myopes. C’est la conclusion d’une nouvelle étude, publiée dans le JAMA.

40% de la population mondiale est myope

Aujourd’hui, 40% de la population mondiale est myope, un chiffre qui montera à 50% d’ici 30 ans. Cette augmentation constante du nombre de personnes qui ne voient pas de loin depuis des décennies s’explique en grande partie par nos modes de vie de citadins : manque de lumière naturelle, recours excessif à la vision de près, surconsommation d’écran, etc...

"Bien qu'il s'agisse généralement d'une affection bénigne, une myopie sévère non traitée peut être associée à un risque accru de pathologies potentiellement aveuglantes, telles que la cataracte ou le glaucome", rappellent les auteurs en préambule de leur recherche. "Il est donc important de comprendre les facteurs de risque associés à l'apparition et à la progression de la myopie afin de pouvoir mettre en place des stratégies de traitement et de prise en charge viables", ajoutent-ils.

"Plus que l'âge"

Pour ce faire, les scientifiques ont analysé le parcours scolaire et la vision de 812 979 jeunes Chinois. Bilan : chaque année supplémentaire d’étude était associée à une diminution de l'acuité visuelle des participants. "Les modifications les plus importantes de la vue se sont produites en troisième et en septième années", précisent les chercheurs.

"Plus que l'âge, nos résultats indiquent que recevoir davantage d'éducation pourrait être un facteur de risque associé à la progression de la myopie chez les jeunes", concluent-ils.