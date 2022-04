Apprendre à compter à son enfant, c’est l’aider à comprendre le partage !

L'ESSENTIEL Les enfants de moins de deux ans considèrent que tout ce qui est à leur portée leur appartient.

À partir de 4 ans, ils commencent à comprendre la notion de partage et arrivent mieux à échanger leurs jouets.

Le partage est une notion difficile à comprendre pour les tout-petits. Pourtant, cette habilité est essentielle pour pouvoir s’entendre avec les autres. D’après des chercheurs américains, il existe un moyen simple pour apprendre à son fils ou à sa fille à partager. Dans une étude publiée dans la revue Child Development le 27 avril, les scientifiques ont révélé qu’inciter son enfant à compter pouvait améliorer son comportement. Afin de parvenir à cette découverte, les auteurs ont évalué les compétences des enfants, âgés de 2 ans et demi à 5 ans et demi, en matière de partage et de comptage dans le cadre de deux expériences.

Pour mener à bien leurs travaux, l’équipe a recruté 97 enfants, dans un premier temps, afin d’analyser leurs comportements en termes de partage. Les participants ont été soumis à une série de tâches durant lesquelles ils devaient soit garder des autocollants, soit les distribuer aux autres volontaires. Ensuite, les chercheurs ont suivi 219 tout-petits. Ils ont tenté de reproduire les effets observés dans la première expérience et d’apprendre à compter aux enfants. Les tout-petits ont été encouragés à compter les autocollants pendant qu’ils décidaient de les garder ou de les partager.

Les compétences en matière de comptage sont liées à la compréhension du partage

"La connaissance des nombres était associée de manière unique au partage équitable, même après avoir contrôlé l'âge des enfants", ont indiqué les scientifiques. D’après les résultats, après avoir appris à compter pendant cinq minutes, les enfants ont amélioré leur comportement et avaient plus tendance à partager leurs autocollants.

Selon les auteurs, l'une des raisons pour lesquelles les jeunes enfants ont du mal à partager est peut-être le fait qu’ils n’ont pas encore appris à compter. Ainsi, le comportement des enfants ne doit pas être évalué en fonction de ce que nous pensons qu'ils "devraient" faire, mais en fonction de leur stade de développement, d'une compréhension complète de leurs capacités cognitives et de leurs compétences sociales.

"Il s'agit de la première recherche visant à déterminer si le comptage exerce un impact causal sur le partage", a déclaré Nadia Chernyak, auteure des travaux et professeure à l'université de Californie à Irvine (États-Unis), dans un communiqué.