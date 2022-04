La doyenne de l’humanité est morte à 119 ans, une supercentenaire française lui succède

L'ESSENTIEL En 2019, le Livre Guinness des records avait décerné à Kane Tanaka le titre de la personne vivante la plus âgée au monde.

Le 15 décembre dernier, Marcel Meys, le doyen des Français, était décédé à l’âge de 112 ans au centre hospitalier de Vienne, en Isère.

Après Jeanne Calment, soeur André est la deuxième Française à devenir doyenne de l'humanité

Ce 25 avril, les autorités nippones ont annoncé que le Japon et le monde avaient perdu leur doyenne. L’habitante la plus âgée de la planète, Kane Tanaka, s’est éteinte à 119 ans le 19 avril. Jusqu’à récemment, la supercentenaire, venue au monde le 2 janvier 1903, était relativement en bonne santé. Elle résidait dans une maison de retraite dans sa région natale de Fukuoka au sud-ouest du Japon.

La doyenne de l’humanité, qui aimait le soda et le chocolat, passait ses journées à jouer aux jeux de société et à résoudre des problèmes de mathématiques. Durant sa jeunesse, la Japonaise avait géré plusieurs commerces, dont une boutique de nouilles et un magasin de gâteaux de riz. En 1922, Kane Tanaka s’était mariée. Cette union avait donné naissance à quatre enfants. En outre, les époux avaient adopté un cinquième enfant.

La nouvelle doyenne de l’humanité est une Française

Désormais, c’est la doyenne des Français et des Européens qui a hérité du titre de Kane Tanaka. Sœur André, âgée de 118 ans, est née en 1904 à Alès dans le département du Gard, en Occitanie. Elle vit actuellement dans un Ehpad de Toulon. L’an dernier, elle avait fait parler d’elle, car elle avait réussi à lutter contre la Covid-19.

Pour rappel, ce titre de doyenne de l'humanité a déjà été occupé par une autre Française. Il s’agissait de Jeanne Calment, qui est décédée en 1997, à l'âge de 122 ans, à Arles. Elle était la personne la plus âgée ayant jamais vécu.