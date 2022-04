Pubs pour les aligneurs dentaires sur les réseaux sociaux : «un outil efficace mais qui peut être dangereux»

Pourquoi docteur - Ces derniers temps sur les réseaux sociaux, on voit énormément de publicités pour les aligneurs dentaires, vendus comme des produits miracles pour avoir un beau sourire. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ?

Lisa Hanrad - Les gouttières d'alignement, également appelées "aligneurs" ou en anglais "clear aligners", sont des appareils orthodontiques utilisés pour aligner les dents. Les aligneurs peuvent effectuer des corrections légères à moyennes en beaucoup moins de temps et à un prix inférieur à celui des appareils conventionnels. La fonction est similaire à celle des appareils dentaires en métal : une pression continue sur les dents amène celles-ci à prendre une nouvelle position. Dans certains cas, des Attachments (petites pièces en céramique) sont posés, afin d'augmenter encore l'efficacité de l'aligneur.

Transparentes, ces gouttières plastique sont fabriquées en PET et PU, ce qui permet un port discret et à peine visible.

Un aligneur dentaire remplace-t-il les fameuses bagues ?

Malgré les évolutions technologiques constantes permettant de traiter un éventail de plus en plus large de cas, les traitements par aligneur ne permettent pas de traiter toutes les situations cliniques à ce jour. Les bagues restent la meilleure option pour atteindre les objectifs thérapeutiques.

Faut-il le porter toute la journée ?

Pour avoir un sourire parfait une fois le traitement terminé, il est conseillé de porter son aligneur jusqu'à 22 heures au cours d’une journée, jour et nuit. Il doit être retiré pour manger et boire, et changé tous les 15 jours par le patient sur une durée d’une ou deux années en moyenne.

Comment prendre soin de ses dents avec un aligneur dentaire ?

Comme en temps normal, il est recommandé de se brosser les dents deux fois par jour pendant 2 minutes, matin et soir, idéalement avec une brosse à dents électrique. Celle-ci élimine efficacement la plaque dentaire et le tartre et effectue jusqu’à 40.000 vibrations par minute contre seulement 300 mouvements pour une brosse à dents manuelle classique. Des soins complémentaires, comme l’utilisation d’un bain de bouche et de brossettes interdentaires, permettent une hygiène bucco-dentaire optimale.

Par ailleurs, le nettoyage quotidien de l’aligneur est indispensable pendant toute la durée du traitement.

Comment le nettoyer ?

Brossez l’aligneur, face extérieure et face intérieure, au moins deux fois par jour avec une brosse à dents et du dentifrice. Rincez-le ensuite en brossant également la face extérieure et intérieure.

Cela peut-il être dangereux d'avoir recours à un aligneur dentaire ?

Le traitement en soi, quand il est effectué par un orthodontiste, n’est pas dangereux à condition toutefois de bien suivre les consignes données et surtout d’avoir une hygiène impeccable. Cependant, de nombreuses sociétés fabriquent ces aligneurs et les vendent directement sans passer par un spécialiste, ce qui peut être dangereux. Les influenceurs et les réseaux sociaux sont d'ailleurs les premiers vecteurs de leur communication, en incitant malheureusement à se soigner soi-même.

Mise à part cette tendance problématique, dans de rares situations, il est possible d’observer chez le patient une allergie aux matériaux utilisés pour fabriquer les gouttières.