Linea nigra : d’où vient cette ligne brune effacée sur le ventre de Rihanna enceinte ?

L'ESSENTIEL Durant la grossesse, d’autres zones corporelles, telles que les mamelons, les grains de beauté et les taches de rousseur, peuvent aussi s’assombrir.

L’hormone mélanotrope sécrétée par le placenta également responsable du masque de grossesse.

Le 31 janvier, le monde entier a découvert que Rihanna et son compagnon, A$AP Rocky, attendait leur premier enfant. Depuis cette date, la chanteuse originaire de la Barbade affiche fièrement sa grossesse et ne cherche pas à dissimuler son ventre rond. "J'espère que l'on va réussir à redéfinir ce que l'on considère comme 'décent' pour les femmes enceintes. Mon corps fait des choses incroyables en ce moment et je refuse d'en avoir honte. Cette période doit être une célébration. Pourquoi cacher sa grossesse ?", a-t-elle déclaré dans un entretien accordé au magazine Vogue US parue le 12 avril.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont salué les propos de la popstar. D’autres ont critiqué les photos qui ont accompagné son interview. La raison : le magazine a retouché et effacé la ligne foncée qui apparaît sur le ventre de Rihanna. "Pourquoi Vogue a-t-il photoshopé la ligne de grossesse de Rihanna comme ça ?". "Superbe. Suis-je la seule à avoir remarquée que Vogue a photoshoppé la linea nigra qu'elle a sur le ventre ? C'est un phénomène naturel pendant la grossesse et je trouve ça troublant qu'ils aient ressenti le besoin de faire ça...". Ce sont les commentaires rédigés par les internautes sur Twitter.

Une ligne brune liée à des changements hormonaux

Cette ligne brune, appelée "linea nigra", se présente sur le ventre des femmes enceintes. Il s’agit d’une pigmentation bénigne qui s’étend du pubis jusqu’au sternum. Cette marque peut survenir à n’importe quel moment de la grossesse, et même dès le premier trimestre. Cette ligne est fréquente chez les futures mamans, mais toutes les femmes qui attendent un enfant ne sont pas concernées.

La "linea nigra" est provoquée par l’augmentation de l’hormone mélanotrope sécrétée par le placenta. Elle est de couleur marron à cause de la mélanine, un pigment qui détermine la couleur de peau. Cette marque passe moins inaperçue pour les femmes à la peau mate, car pour ces dernières, la ligne est plus foncée. Cette marque s’estompe naturellement, petit à petit, après la naissance de son enfant. La durée de sa disparition dépend de chaque femme.