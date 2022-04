Aux USA, les overdoses d'adolescents plus nombreuses depuis le début de la pandémie

L'ESSENTIEL Selon l'Organisation mondiale de la santé, les cas d’anxiété et de dépression sont en hausse de 25 % dans le monde en raison de la pandémie de Covid-19

Les auteurs constatent que cette hausse du décès par overdose est particulièrement importante chez les Latinos Américains et les Blancs.

Le Fentanyl a un potentiel analgésique 100 fois plus puissant que celui de la morphine.

La pandémie de Covid-19 a de multiples conséquences. Plusieurs études ont démontré que la santé mentale de la population s’est dégradée pendant les mois de confinement et de réduction des interactions sociales. Dans la revue spécialisée JAMA, des chercheurs démontrent qu’elle pourrait aussi avoir eu des conséquences sur les comportements addictifs des adolescents. Ils observent une hausse importante du nombre de décès par overdose dans cette catégorie d’âge en 2020. L’étude réalisée est uniquement observationnelle, elle ne permet pas de prouver un lien de cause à effet.

Une hausse exponentielle des décès liés à des overdoses

Les chercheurs ont utilisé la base de données CDC WONDER (Centers for Disease Control and Prevention Wide-Ranging Online Data for Epidemiologic Research) pour calculer le nombre de décès par overdose de drogue pour 100 000 habitants chez les adolescents âgés de 14 à 18 ans entre janvier 2010 à juin 2021. Ils ont constaté 518 décès, soit un taux de 2,4 pour 100 000, chez les adolescents en 2010, et un taux constant de 2,36 décès pour 100 000 personnes pour chaque année suivante jusqu'en 2019. En 2020, ils comptabilisent 954 décès soit un taux de 4,57 pour 100 000, passant à 1 146 décès soit 5,49 décès pour 100 000 personnes, début 2021. "C'est la première fois dans l'histoire que le taux de mortalité chez les adolescents lié à la drogue connaît une augmentation exponentielle, même si les taux de consommation de drogues illicites chez les adolescents sont au plus bas", explique l'auteur principal de cette recherche Joseph Friedman, chercheur en toxicomanie.

Des pilules de contrefaçon

Toutefois, le scientifique note que les consommateurs ne sont pas plus nombreux, ce sont les pratiques qui sont à risque. "La consommation de drogue devient plus dangereuse, pas plus courante", résume-t-il. Selon lui, cette hausse du nombre de décès par overdose est principalement due aux pilules contrefaites, qui "se répandent dans tout le pays". "Les adolescents ne se rendent peut-être pas compte qu'elles sont dangereuses", constate le chercheur. Les principales contrefaçons de médicaments sur ordonnance sont : Fentanyl, Xanax, Percocet et Vicodin. "Les adolescents ont un besoin urgent d'être informés de ce danger croissant", alerte Joseph Friedman. Il suggère de faire de la prévention dans les écoles, afin de prévenir les adolescents que "les pilules et les poudres présentent le risque le plus élevé de surdose, car elles sont les plus susceptibles de contenir du Fentanyl illicite". Les pilules et les poudres peuvent être testées pour la présence de Fentanyl à l'aide de bandelettes de test, qui sont de plus en plus largement disponibles. Il est aussi important de leur parler de la naloxone, le principal antidote en cas de surdosage d’opioïdes.