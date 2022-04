Son œil le grattait : il avait des asticots sur la cornée !

L'ESSENTIEL La présence des larves sur la cornée avait entraîné une hyperémie conjonctivale (vaisseaux sanguins dilatés), mais aucun signe d'abrasion n’a été observé.

En France, un homme âgé de 53 ans s’est rendu aux urgences du CHU de Saint-Étienne, car il souffrait de démangeaisons au niveau de son œil droit et avait la sensation que quelque chose était rentré dans son globe oculaire. Le patient a stipulé que cela s’est produit après s’être occupé de son jardin situé à proximité d’un élevage de moutons. Après plusieurs examens, les médecins lui ont diagnostiqué une ophtalmomyiase externe. En clair, une douzaine de larves de mouches ont été trouvées sur sa cornée.

Des larves sur la cornée à cause de mouches femelles

Selon les praticiens, qui ont pris des photos et des vidéos pour visualiser le mouvement des asticots, ces larves sont présentes dans l’œil du quinquagénaire à cause de mouches femelles. Ces dernières pondent habituellement des œufs dans les narines des moutons. Une fois déposées, les larves se déplacent vers les sinus, où elles restent, se nourrissent de mucus et se transforment en asticots. Après quelques semaines, elles tombent du nez sur le sol, où elles terminent leur processus de maturation et deviennent des mouches adultes.

Dans ce cas rapporté dans la revue The New England Journal of Medicine, les mouches femelles ont pondu leurs œufs dans l’œil du jardinier. Les professionnels de santé du CHU de Saint-Étienne ont dû retirer une par une les larves présentes dans l’œil du patient à l’aide de minuscules pinces. L’homme a dû prendre plusieurs antibiotiques afin de prévenir une infection. Dix jours plus tard, le patient s’est de nouveau rendu à l’hôpital pour un suivi et il s'est avéré qu'il ne souffrait d'aucune lésion oculaire.