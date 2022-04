Comment les Français choisissent-ils leur médecin ?

L'ESSENTIEL 57% des Français consultent les avis en ligne sur les professionnels de santé.

Ce chiffre monte même à 77% chez les jeunes adultes de 25-34 ans.

Selon une étude OpinionWay réalisée pour DoctiZen, 87% des Français ont consulté un professionnel de santé au cours des douze derniers mois pour un problème les concernant. 28% l’ont fait pour leur enfant, 36% pour leur conjoint et 19% pour leurs parents.

Le médecin généraliste est le plus consulté

Sans surprise, c’est le médecin généraliste qui est le plus consulté, devant le dentiste, le médecin spécialiste, le kinésithérapeute, l’ostéopathe, le podologue, l’infirmier, le psychologue et l’orthodontiste.



Comment sont-ils choisis par leurs patients ? 80% se décident à consulter en fonction de la proximité géographique du cabinet, 77% en fonction des conseils d’un autre médecin et 77% en fonction du délai d’attente pour obtenir un rendez-vous. 10% seulement se basent sur les recommandations de leur entourage, et 5% sur le tarif de la consultation.

Les avis pèsent dans la balance

Par ailleurs, "plus de la moitié des répondants ont déjà consulté des avis en ligne publiés au sujet de professionnels de santé, et ils sont un quart à le faire souvent ou systématiquement", peut-on lire dans le rapport. 84% des personnes sondées pensent que ces avis sont utiles, 75% qu’ils incitent les médecins à en tenir compte, 73% qu’ils sont crédibles et 56% qu’ils sont indispensables.



"Sans surprise, les avis sont davantage consultés pour les professionnels de santé que les répondants ne connaissent pas, et pour la grande majorité avant la prise de rendez-vous", concluent les sondeurs.