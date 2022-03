Pourquoi il est courant de se surestimer lorsque l'on imite les autres ?

L'ESSENTIEL Pratiquement tous les volontaires étaient d'accord pour dire que faire atterrir un avion est une tâche délicate qui nécessite une formation spéciale.

"Certaines recherches suggèrent que l'excès de confiance est dû à des traits de personnalité, à un manque de perspicacité ou qu’il peut être bénéfique. Mais d'autres recherches confirment la possibilité qu'une expérience vécue sur le moment puisse rapidement entraîner un excès de confiance". C’est qu’ont écrit des scientifiques des universités de Waikato et d'Otago, en Nouvelle-Zélande, dans une étude publiée dans la revue Royal Society Open Science. Dans le cadre de leurs travaux, ils se sont penchés sur un facteur, à savoir le fait de voir quelqu'un d'autre accomplir une tâche complexe, qui pourrait jouer un rôle dans l'excès de confiance d'une personne.

Pour les besoins de l’étude, ils ont mené deux expériences sur 780 adules, qui n’avaient aucune connaissance ou pas suivi une formation en aviation. La moitié des participants ont visionné une courte vidéo, qui n’était pas didactique, d'un pilote en train de faire atterrir un avion. Les adultes ont ensuite dû indiquer comment ils pensaient se comporter s'ils se trouvaient à bord d'un avion et que le pilote devenait inapte et qu'ils devaient prendre les commandes de l’appareil.

Une plus grande confiance en ses capacités après avoir vu l’atterrissage d’un avion

"Nous avons constaté que le visionnage de la vidéo augmentait la confiance des volontaires en leur capacité à faire atterrir un avion", ont précisé les chercheurs. D’après les résultats, les adultes qui ont vu la vidéo étaient en moyenne 30% plus confiants qu’ils pouvaient faire atterrir l’avion que les participants qui ne l’ont pas visionné.

Les scientifiques ont demandé à certains volontaires, avant et après le visionnage de la vidéo, s'ils étaient capables de faire atterrir l'avion. Ils ont constaté que nombre d'entre eux se sentaient plus confiants car ils avaient regardé une vidéo qui ne leur avait rien appris sur le pilotage. Autre constat : les hommes volontaires ont évalué leur confiance en eux de 12,24 points de plus que les femmes après avoir vu la vidéo.