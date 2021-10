Comment faire confiance

Une relation de confiance n'est pas innée. Elle se bâtit avec le temps et les interactions, que ce soit dans une relation de couple, d'amitié ou entre collègues. Pour basculer de la méfiance a la confiance un intérêt mutuel doit être en jeu.

Commencer par passer du temps ensemble

Aucun lien de confiance ne peut se créer sans interaction répétée. Quelle que soit la situation, même si elle n'est pas favorable, il n'y a pas d'intérêt à coopérer avec une personne que l'on ne reverra pas ou qui n'aura pas d'influence sur la réputation personnelle.

C'est pourquoi la confiance fait intervenir l'intérêt personnel de chacun qui doit être gagnant-gagnant. Dès lors qu'il y a un risque de perte pour soi et un gain pour l'autre, il n'y a aucune raison de donner sa confiance.

Savoir communiquer pour se faire confiance

Une relation de confiance se construit à travers la communication. Si vous suspectez la personne d'avoir déjà trahi, c'est la méfiance qui prendra le dessus. Dès lors que le doute émerge, notre nature humaine nous pousse à ne pas faire confiance.

Quelle que soit la nature et le contexte de la relation, pour développer une confiance suffisante il faut non seulement interagir souvent ensemble, communiquer pour mieux se comprendre et surtout avoir quelque chose à y gagner mutuellement. Même dans un contexte difficile ou peu propice, il est possible de trouver une alliance si les conditions sont réunies.

En savoir plus : "Être soi en entreprise : Estime de soi, confiance, engagement et reconnaissance" de Patrick Scharnitzky, éditions Mardaga.