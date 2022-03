Mais pourquoi votre interlocuteur consulte son téléphone en votre présence ?

L'ESSENTIEL 72 % des jeunes âgés entre 15 et 25 ans avouent avoir une relation toxique avec leur portable.

Des troubles du sommeil, un sentiment d’isolement et une anxiété persistante peuvent indiquer une dépendance à son téléphone.

"Le smartphone est devenu l'élément le plus omniprésent de la technologie personnelle, ce qui lui confère une importance sociale", ont écrit des scientifiques de l’université norvégienne de sciences et de technologie, dans une étude parue dans la revue Societies. On utilise nos téléphones pour envoyer des messages, faire des achats ou prendre des photos, et ce même parfois en présence d’autres personnes. Mais pourquoi ne résistons-nous pas à l’envie de consulter nos portables lorsque l’on est avec nos proches ? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont observé 52 adultes assis dans un café avec d’autres personnes.

Les auteurs leur ont ensuite posé des questions sur l’utilisation de leur portable et leurs interactions avec les autres. "Nous nous sommes concentrés exclusivement sur les adultes qui semblaient se connaître avant et qui se voyaient pour socialiser", a indiqué Marianne Skaar, auteure de l’étude. D’après les travaux, la relation entre les clients du café et leurs smartphones est "organique", c'est-à-dire qu'elle évolue au fil des interactions sociales.

Pourquoi utilisons-nous notre téléphone en présence d’autres personnes ?

À partir des résultats, les chercheurs norvégiens ont identifié trois raisons pour lesquelles certains adultes consultent leur portable en présence d’autres personnes. Certains des participants ont expliqué qu’ils jetaient un coup d’œil à leur téléphone pour faire un tour sur les réseaux sociaux, consulter leur boîte e-mail ou pour répondre à des messages.

La deuxième raison pour laquelle les volontaires utilisaient leur smartphone est d'éviter une conversation avec une autre personne. Un adulte peut sortir son téléphone pour signaler qu'elle est occupée ou pour prétendre qu'elle doit répondre à un appel. Autre motif : montrer ou partager des photos ou des vidéos de leurs enfants ou de leurs récents voyages. "Cette étude propose une compréhension plus profonde et plus détaillée du rôle social de l'utilisation du smartphone", ont conclu les scientifiques.