Pendant les pauses, oubliez votre téléphone portable !

L'ESSENTIEL L'utilisation des téléphones pendant les pauses aggraverait l'ennui et la fatigue des utilisateurs.

L'ennui peut être plus atténué en s'engageant dans des activités qui apportent un certain degré de joie.

Cela fait plusieurs heures que vous travaillez : il est maintenant temps de se détendre et de prendre une pause bien méritée. Pour que celle-ci soit efficace et permette de recharger les batteries avant de se replonger dans ses dossiers, le mieux est d’éviter de sortir son téléphone portable. Des chercheurs hollandais ont affirmé dans une étude publiée le 7 juillet dans la revue Royal Society Open Science que les travailleurs utilisant leur smartphone pendant de courtes pauses ne connaissent pas de répit face à l'ennui ou à la fatigue.

Envisager des alternatives

Les chercheurs ont fait appel à 83 étudiants de l’université Radboud, dont ils sont par ailleurs eux-mêmes issus. Ils leur ont demandé de déclarer leur niveau d’ennui et de fatigue toutes les heures pendant qu'ils travaillaient. Chacun avait également une application pour smartphone qui enregistrait son utilisation. Cela a permis aux chercheurs de suivre l'utilisation de leur téléphone par les volontaires pour faire face à l'ennui ou à la fatigue.

Les résultats ont montré que l'utilisation des téléphones ne soulageait pas l'ennui ou la fatigue des participants. Pire, dans certains cas cela a même aggravé les choses. “Il ne s’agit que d’une petite étude mais cela indique que les travailleurs pourraient envisager des alternatives lorsqu'ils cherchent à réduire leur fatigue ou leur ennui”, estiment les chercheurs.

Utiliser le téléphone pour apporter de la joie

D’autres activités peuvent être plus efficaces, suggèrent les chercheurs. En s’appuyant sur des études antérieures, ils rapportent que l'ennui peut être davantage atténué en s'engageant dans des activités qui apportent un certain degré de joie. Ainsi, utiliser le smartphone mais uniquement dans cet objectif, notamment en regardant des photos de proches ou de souvenirs heureux, peut être un moyen d’apporter de la jouer plutôt que de faire défiler les pages des réseaux sociaux sans but réel.