Vaccin contre la Covid-19 : qui peut bénéficier de la quatrième dose dès ce lundi ?

L'ESSENTIEL En France, 53.305.799 personnes sont complètement vaccinées.

Au 10 mars, 629 cas de Covid-19 sont enregistrés par semaine pour 100.000 habitants.

Depuis quelques jours, on constate une reprise des contaminations à la Covid-19. En Chine, le gouvernement a décidé de mettre de nouveau en place un confinement dans plusieurs villes du nord-est, car le pays a enregistré près de 3.400 nouveaux cas de coronavirus le 13 mars.

Un léger rebond de l'épidémie en France

Dans l’Hexagone, le nombre de personnes infectées par le virus repart aussi légèrement à la hausse. "On prélève en moyenne 60.323 cas positifs à la Covid-19 chaque jour, une hausse de plus 17 % par rapport à la semaine dernière", peut-on lire sur le site CovidTracker, dont les données datent du 10 mars. En ce qui concerne les hospitalisations, 974 patients sont admis chaque jour à l’hôpital, soit une augmentation de 2,74 % en sept jours, selon les informations du gouvernement mises à jour le 13 mars. Quant aux nouvelles entrées en soins critiques quotidiennes, elles sont estimées à 103 admissions par jour, soit une baisse de 11,97 % en une semaine.

Dans une interview accordée au Parisien publiée le 12 mars, le Premier ministre a indiqué que le sous-variant BA2 était à l’origine de ce rebond, d’après le Conseil scientifique. "Il est plus transmissible que l’Omicron initial, mais il ne semble pas plus dangereux. Je crois donc que cela doit nous conduire à des mesures d’ajustement mais certainement pas à changer notre stratégie", a-t-il poursuivi.

Une quatrième dose ouverte aux plus de 80 ans

Face à cette légère hausse des cas de coronavirus, Jean Castex a annoncé l’ouverture de la quatrième dose pour les patients de plus de 80 ans, à partir de ce 14 mars. Les personnes âgées concernées par cette nouvelle mesure sont celles qui ont "reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois, qui sont confrontés à une perte progressive de leur immunité", a précisé le Premier ministre. Il a également recommandé aux patients les plus "fragiles du fait de leur âge ou de leurs pathologies" de continuer à porter le masque dans les espaces clos et lors des grands rassemblements.