Nos goûts musicaux sont influencés par notre personnalité... et ce lien serait universel

L'ESSENTIEL Une étude mondiale réalisée dans plus de 50 pays établit un lien universel entre les préférences musicales et les traits de personnalité

Selon les auteurs de la recherche, la musique pourrait représenter un "pont puissant" pour trouver des terrains d'entente entre les individus

Les goûts musicaux seraient-ils influencés par nos personnalités ? C'est ce que suggère une nouvelle étude publiée ans le Journal of Personality and Social Psychology. Cette vaste étude a été réalisée par des chercheurs de l'université de Cambridge auprès de plus de 350 000 personnes dans une cinquantaine de pays répartis sur les six continents.

Les participants ont été invités dans un premier temps à communiquer leurs préférences musicales en se basant sur un panel large de 23 genres différents, puis à remplir un questionnaire relatif à leur personnalité (établi selon dix critères précis) et enfin fournir des renseignements sur leur situation démographique.

Les volontaires se sont ensuite prêtés à l'écoute de courts clips audio, classés selon 16 genres et sous-genres de musique dite "occidentale "sur le site internet musicaluniverse‧io. Au terme de l'expérience, les participants ont précisé quels étaient leurs morceaux préférés.

Ed Sheeran pour les introvertis, David Bowie pour les extravertis

L'étude a révélé que les différences culturelles influaient beaucoup moins que la personnalité dans le cas précis des préférences musicales. La chanson "Shivers" (2021) d'Ed Sheeran est par exemple aussi susceptible de plaire aux tempéraments extravertis chez les habitants du Royaume-Uni, que chez les Argentins ou les Indiens qui partagent ce trait de caractère.

Les individus décrits comme "agréables" et "sociables" citent quant à eux des chansons comme "What's Going On" (1971) de Marvin Gaye, ou "Shallow" (2018) de Lady Gaga et Bradley Cooper ou Space Oddity, de David Bowie. Résultat plus étonnant : les personnes consciencieuses auraient un penchant marqué pour la musique intense, par exemple celle du groupe de rock américain Rage Against the Machine !

Utiliser la musique comme outil de médiation ?

"Nous avons été surpris de constater à quel point ces schémas entre la musique et la personnalité se reproduisaient dans le monde entier. Les gens peuvent être divisés par la géographie, la langue et la culture, mais si un introverti dans une partie du monde aime la même musique que les introvertis ailleurs, cela suggère que la musique pourrait être un pont très puissant. La musique aide les gens à se comprendre et à trouver un terrain d'entente", commente David Greenberg, chercheur à l'université de Cambridge et auteur principal de l'étude.

En clair, les liens entre les préférences musicales et la personnalité seraient donc universels et la musique pourrait jouer un vecteur social puissant pour surmonter les divisions sociales et offrir des avantages thérapeutiques actuellement inexploités.