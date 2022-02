Trier ses vêtements, la technique anti-stress à adopter !

L'ESSENTIEL Les troubles anxieux sont deux fois plus présents chez les femmes que chez les hommes.

Faire du tri et garder seulement quelques vêtements contribuerait à réduire le stress et à amener une plus grande sérénité.

Faire de l’exercice, tenir un journal intime, écouter de la musique, méditer… Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour vaincre le stress. Faire du tri dans ses placards et avoir uniquement un certain nombre de vêtements seraient également efficaces pour diminuer l’anxiété, d’après une étude, dirigée par Aurore Bardey, professeur en marketing du Burgundy School of Business à Dijon. "En plus de son impact sur l'environnement, la recherche a montré que la surconsommation et le matérialisme entraînaient une baisse de la satisfaction de vie et une lassitude face aux décisions", peut-on lire dans les travaux relayés par le média The Conversation.

Pour les besoins des recherches, publiées dans la revue International Journal of Market Research, l’équipe a recruté dix femmes. Les participantes, qui présentaient une anxiété modérée, voire assez élevée, aimaient acheter de nouveaux vêtements et suivre les dernières tendances. Les chercheurs leur ont demandé de trier leur garde-robe et de garder uniquement 35 vêtements. Les volontaires ont dû se contenter de cette garde-robe minimaliste pendant trois semaines.

Une baisse de stress et une meilleure connaissance de soi

D’après les résultats, au bout de trois semaines, les femmes ont déclaré se sentir moins stressées, plus sereines et "détachées des tendances de la mode" grâce à leur tri et leur nouvelle garde-robe. Le fait d’avoir un nombre limité de vêtements leur aurait également permis de gagner du temps, de mieux se connaître et cela aurait aussi augmenté leur réflexion écologique.

Certaines participantes ont tenu à souligner les effets positifs de ce tri vestimentaire. "Je me sens moins stressée car j’ai moins d’options vestimentaires et c’est donc plus facile de me préparer pour le travail. Normalement, si je portais la même chose pour travailler, je me serais sentie stressée, mais au bout de trois semaines j’ai ressenti moins de stress, même si je portais les mêmes vêtements… La garde-robe minimaliste a globalement réduit mon anxiété", a déclaré une des volontaires dans une publication du média The Conversation.