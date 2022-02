Covid-19 : qui doit porter les masques FFP2 ?

L'ESSENTIEL Les masques peuvent désormais être enlevés en extérieur.

Le masque reste obligatoire pour les adultes sur les lieux de travail, dans les restaurants, les bars et les hôtels.

Le ministère des Solidarités et de la Santé vient d’émettre de nouvelles recommandations concernant le port du masque FFP2, réputé plus efficace contre la Covid-19 et sur lequel les Français se ruent depuis quelques temps.

"Pour rappel, chaque type de masque détient une fonction différente. Le masque FFP2 vise principalement à protéger le porteur de l’exposition aux particules inhalées quand le masque chirurgical permet d’abord de protéger les autres de la contamination par le porteur, même s’il protège également ce dernier", expliquent les autorités.

3 conditions cumulatives

Dans le contexte de forte circulation du variant Omicron, le HSCP préconise désormais le masque FFP2 pour un public précis. Sont donc concernées :



- les personnes à risque de forme graves du Covid-19 ;



- les personnes en échec de vaccination pour des raisons médicales (immunodépression, immunité amoindrie par des traitements, procédures ou autres situations médicales particulières) ;



- les personnes en capacité de le supporter quotidiennement pendant plusieurs heures.



"Ces trois conditions sont cumulatives", précise le ministère de la Santé, et "il revient au médecin de rappeler et d’expliquer les conditions du port correct et adéquat de ce type de masque".

Des masques FFP2 gratuits

Pour le grand public donc, le masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 reste suffisant dès lors qu’il est correctement porté (il doit couvrir le nez et la bouche). Dernière annonce importante, au vu du prix élevé des masques FFP2 : les personnes qui doivent y avoir recours pourront en demander dans les pharmacies sur présentation d’une prescription médicale, qui déclenchera une prise charge de l’achat par l’Assurance maladie.