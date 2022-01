Même à la retraite, les séniors sont stressés !

L'ESSENTIEL Depuis le début de l'année, plus d'un Français sur deux se dit avoir été stressé (54%).

Un taux qui monte jusqu'à 64% pour les femmes et 68% pour les moins de 35 ans.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les seniors ne sont pas épargnés par le stress. Selon un nouveau sondage commandé par les thermes de la Léchère, 9 sur 10 estiment même que l’anxiété a un impact sur leur qualité de vie et leur santé.

Sommeil perturbé

Pour 57% d’entre eux, le stress perturbe par exemple leur sommeil, ce qui favorise ensuite l’apparition d’autres pathologies et contribue à diminuer certaines fonctions cognitives comme la concentration (pour 26% des sondés) ou la mémorisation (18%). Pour d’autres, ce stress participe à les rendre moins patients, plus nerveux, agressifs, voire carrément déprimés.

"Les spécialistes sont unanimes : le stress est néfaste pour le cerveau. Il ne se manifeste pas seulement par des réactions émotionnelles, mais aussi par des symptômes douloureux, en général musculaires et articulaires, et parfois thoraciques, abdominaux, intestinaux ou même dentaires. Le stress a aussi des conséquences sur la santé mentale de celles et ceux qui en souffrent", rappellent les auteurs du sondage.

Les facteurs de stress

Quelles sont les causes de ce mal-être ? Les sexagénaires français sont principalement stressés par la crise sanitaire, l’avenir de la planète (pour 66% des sondés), la santé (66%) ou encore le pouvoir d’achat (60%). Pour se calmer, un quart des seniors ont recours aux médicaments. 76% du reste de la population étudiée arrive à s’apaiser grâce à la musique, la lecture ou la pratique d’une activité physique (53%). Un sénior stressé sur 7 n’y parvient pas et doit vivre avec son anxiété.



"Les résultats de l’étude soulignent malgré tout l’optimisme dont font preuve les seniors, puisque 72% des personnes interrogées estiment maîtriser leur rythme de vie", ajoutent les auteurs du sondage. "Elles sont d’ailleurs 7 sur 10 à penser qu’elles prennent suffisamment de temps pour elles-mêmes, un phénomène plus marqué chez les hommes", concluent-ils.