Reste à charge zéro : mention «bien» pour le secteur dentaire, «peut mieux faire» pour l’optique

L'ESSENTIEL La réforme du "100 % santé", qui est accessible à tous les Français ayant adhéré à un contrat de complémentaire santé responsable, leur permet de s’équiper en lunettes, prothèses dentaires et auditives sans reste à charge.

En 2021, 55 % des ventes de prothèses dentaires, 39 % d’audioprothèses et 17 % de lunettes ont été totalement pris en charge par l’Assurance maladie et les complémentaires santé.

"Plus de 10 millions de Français ont déjà bénéficié du dispositif 100 % santé, grande réforme sociale du quinquennat". C’est ce qu’a écrit Olivier Véran sur Twitter, ce 25 janvier, après la publication d’un bilan du "reste à charge zéro". Pour rappel, la réforme du "100 % santé", entrée en vigueur progressivement entre 2019 et 2021, lutte contre le renoncement aux soins. Grâce à ce dispositif, les Français peuvent voir leurs lunettes, leurs soins dentaires et leurs audioprothèses être totalement pris en charge par l’Assurance maladie et leur complémentaire santé.

Selon le communiqué le ministère de la Santé, cette réforme "a atteint ses objectifs et constitue une avancée importante du système de protection sociale français en facilitant l’accès de tous à des produits de santé du quotidien". En 2021, les assurés ont davantage eu recours aux prestations et équipements proposés dans le panier "100 % santé". Résultat : le nombre d’équipements vendus et de soins réalisés a augmenté en moins de deux ans.

Une réussite en audiologie et dans le secteur dentaire

D’après les données disponibles, cette possibilité de remboursement a été un succès en audiologie. Et pour cause, le nombre de patients équipés d’une audioprothèse a augmenté de 77 % entre 2019 et 2021. "39 % des équipements achetés relèvent de l’offre 100 % remboursée en moyenne entre janvier et novembre 2021", peut-on lire dans le communiqué. Le ministère de la Santé a précisé que près de 800.000 aides auditives 100 % santé ont été délivrées depuis le début de la réforme.

Du côté dentaire, une hausse du recours à la réforme du "100 % santé" a également été observée. En 2021, 55 % des prothèses dentaires faisaient partie de l’offre. Depuis 2019, 6 millions de Français ont bénéficié de la réforme pour des soins dentaires.

Un moindre impact du "reste à charge zéro" chez les opticiens

Selon le dernier bilan de la réforme, il semble exister une résistance des Français en optique. En 2021, le "100 % santé" représente 17 % des ventes chez les opticiens, « en augmentation par rapport à 2020, dans un secteur où le taux de renoncement aux soins avant la réforme était moins élevé ». Interrogé par 20 Minutes, Marianick Lambert, membre du bureau de l’organisation France Assos Santé, a expliqué que l’optique était "un marché dans lequel il y avait déjà du reste à charge zéro par les complémentaires santé".

Le ministère de la Santé souhaite consolider le succès de la réforme de 100 % santé. Pour cela, il compte mettre en œuvre des campagnes de contrôle pour s’assurer que les praticiens proposent bien l’offre et permettent aux assurés d’en bénéficier. "En cas de manquement, l’Assurance maladie sera en mesure de prononcer des sanctions dès cette année, si nécessaire", ajoute-t-il.