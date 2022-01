Cécité, infection : s’injecter du botox seul ou entre amis peut être très dangereux !

L'ESSENTIEL L'acide hyaluronique est la molécule hydratante phare pour défroisser une peau déshydratée et chiffonnée.

La toxine botulique, souvent appelée Botox, est un produit destiné à corriger certaines rides du visage.

Alors que de nombreux influenceurs issus de la téléréalité ne cessent de modifier leur visage à coup d’injections, des médecins tiennent à alerter le grand public sur les pratiques dangereuses en dermatologie esthétique et correctrice.

Acide hyaluronique : ne pas l'acheter sur le Web

"A l’heure où nous voyons fleurir des pratiques sauvages et dangereuses de l’esthétique, la Société Française de Dermatologie (SFD) et son groupe de Dermatologie Esthétique et Correctrice (gDEC) rappellent qu’il est primordial que ces soins soient pratiqués par des médecins ayant une formation et une bonne connaissance de l'anatomie (nerfs, vaisseaux, muscles...) du visage", écrivent les dermatologues Nicolas Dupin et Serge Dahan dans un communiqué.



Ces experts déconseillent ainsi fortement l'achat sur le web et en pharmacie d'ampoules d’acide hyaluronique, dont on ne connaît ni la provenance ni la composition. Ils rappellent également qu'il est interdit de s’injecter soi-même, par des amis ou par des personnes non-médecins des acides hyaluroniques et de la toxine botulique (plus connue sous le nom de "botox").

Nodules et nécroses cutanées

Les risques sont en effets importants si les injections sont réalisées par des personnes non formées : nodules, infections, nécroses cutanées et même cécité si un embole d’acide hyaluronique passe dans un vaisseau. Il en va de même avec les autres techniques de dermatologie esthétique : "la toxine botulique ne s’injecte qu’en des points bien précis, les peelings doivent être appliqués avec prudence sur la peau pour éviter toute brûlure et séquelles possibles, et les lasers et technologies apparentées (lampes pulsées, cryolipolyse, ultrasons…) doivent être réalisés par des mains expertes pour obtenir les meilleurs résultats en prenant soin d’éviter les effets secondaires", explique la Société Française de Dermatologie.



Et de conclure : "on ne peut confier son visage ou son corps qu’à des médecins experts qui injecteront des produits certifiés, de bonne qualité, et pratiqueront des actes esthétiques ou lasers après une formation initiale et continue".