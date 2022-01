Covid-19 : certains patients contaminés pourraient transmettre le virus 10 jours après l’infection

L'ESSENTIEL En France, la durée d’isolement peut aller jusqu’à 10 jours.

13 % des personnes infectées par la Covid-19 seraient toujours susceptibles de transmettre le virus 10 jours après l’infection.

Pour éviter de transmettre la Covid-19 à d’autres personnes, les Français, vaccinés ou non, qui ont été testés positifs au coronavirus doivent s’isoler jusqu’à dix jours. Après cette quarantaine, ils ne sont plus considérés comme contagieux. Mais d’après une étude publiée dans la revue International Journal of Infectious Diseases, il serait possible pour une minorité des personnes contaminées de transmettre la Covid-19 même 10 jours après l’infection initiale.

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l'université d'Exeter, en Angleterre, ont analysé des tests PCR, réalisés par 176 personnes atteintes de la Covid-19, qui ont amplifié l’ARN sous -génomique. "La dynamique de la charge virale a ensuite été évaluée en fonction de l'apparition des symptômes et du dernier test positif", peut-on lire dans les travaux.

13 % des infectés seraient toujours contagieux 10 jours après

Les scientifiques ont constaté que 13 % des cas positifs à la Covid-19 présentaient encore des niveaux de virus, plus précisément d'ARN sous-génomiques, élevés 10 jours après la contamination au coronavirus. En clair, après cette période, ils pouvaient toujours transmettre le virus aux autres. D’après les résultats, certains patients étaient toujours contagieux 68 jours après l’infection.

"Nos résultats suggèrent que le virus peut parfois être actif au-delà d'une période de 10 jours, et pourrait constituer un risque potentiel de transmission. Dans les cas où cela constituerait une menace sérieuse pour la santé publique, des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires pour réduire le risque de transmission", ont conclu les chercheurs.