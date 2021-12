À la veille de Noël, ils se font tester : «On doit tous avoir un test négatif avant ce soir, sinon on ne se réunit pas !»

L'ESSENTIEL Ce 23 décembre, 1.440 cas d’infection au variant Omicron ont été enregistrés en France.

Ces derniers jours, les taux d’incidence ont augmenté dans plusieurs régions, notamment en Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Dans la pénombre, une dizaine de personnes, emmitouflées dans leur manteau, se placent, dans le calme, les uns derrière les autres devant une petite tente blanche, située à côté de la pharmacie de la Porte d’Orléans, dans le 14ème arrondissement de Paris. Ils se sont déplacés, ce 24 décembre, pour effectuer un test antigénique. "Je me fais tester ce matin parce que je vais rentrer voir ma famille en Champagne-Ardenne, ce soir, pour fêter Noël. Je serais entourée de personnes vulnérables, notamment mes grands-parents, donc je veux m’assurer que je n’ai pas la Covid-19", déclare, Louna, 22 ans, la main posée sur la poignée de sa petite valise bleue.

L’étudiante en journalisme n’est pas la seule à avoir fait le déplacement. Comme de nombreux Français, ces derniers jours, Marie France, 80 ans, a respecté les recommandations émises par le Conseil scientifique pour les fêtes de fin d’année. Dans un avis publié le 13 décembre, l’instance consultative avait rappelé que le geste le plus utile, en cette période où le nombre de cas de Covid-19 augmente, consistait à faire se dépister. "J’ai reçu les trois doses du vaccin, mais même dans mon cas, on peut être porteur du germe et être asymptomatique. Je ne veux pas contaminer mes proches ce soir, donc mieux vaut prévenir que guérir", indique la retraitée, en retirant ses lunettes couvertes de buée à cause du masque.

Protéger ses proches et limiter la propagation de la Covid-19

Estelle s’insère à la file d’attente. "On a passé un deal avec ma famille. On doit tous avoir un test négatif avant ce soir, sinon on ne se réunit pas", raconte la community manager en posant un grand carton rectangulaire à ses pieds. La trentenaire explique que le variant Omicron, qui circule activement en France, ne lui fait pas peur. "Je fais un test pour protéger les miens et éviter de propager le virus", poursuit-elle.

Même son de cloche du côté de Victor, 21 ans, qui a appris que certaines personnes de son entourage ont contracté le coronavirus ces derniers jours. "C’est bien de prendre ses dispositions pour freiner la circulation du virus. Pour moi, le meilleur moyen de protéger ses proches et ne pas participer à la propagation de la Covid-19 est de se faire tester", précise le jeune brun en nouant son écharpe.

Le variant Omicron inquiète-t-il les Français ?

Si Estelle et Victor ne sont pas inquiets face à la cinquième vague épidémique, Marie France et Louna, éprouvent, quant à elles, des craintes au sujet du variant Omicron. "Il peut être moins virulent que les autres variants mais il est très contagieux. Je suis âgée, donc je fais attention", ajoute l’octogénaire.

Depuis quelques semaines, Louna redouble également de vigilance. "Je me sens un peu en danger face au virus. J’étais rassurée après la troisième vague car quasiment tout le monde était vacciné. Mais là, avec le nouveau variant et le nombre astronomique de personnes contaminées à Paris, je suis angoissée", confie l’étudiante avant de rentrer dans la tente pour réaliser son test.