Covid-19 : 4 infectés sur 10 sont asymptomatiques

L'ESSENTIEL Cette méta-analyse inclus 95 études et porte sur un total de plus de 29 millions d'individus ayant fait un test de dépistage à la Covid-19.

Les résultats montrent que 40,5 % des personnes positives à la Covid-19 ne développent pas de symptômes.

Près de 4 personnes sur 10 infectés par le SARS-CoV-2 sont asymptomatiques. C’est la conclusion tirée par des chercheurs de l'École de Santé publique de Pékin (Chine) après avoir passé au crible 95 études uniques couvrant 29 776 306 personnes ayant subi un test de dépistage. Les résultats ont été publiés en ligne le 14 décembre dans la revue JAMA Network Open.

40,5 % de personnes asymptomatiques

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont examiné le pourcentage d'infections asymptomatiques pour deux grandes cohortes : les personnes qui ont subi un test de dépistage et celles dont l’infection à la Covid-19 a ensuite été confirmée.

La première cohorte incluait les 95 études, parmi lesquelles 11 516 individus asymptomatiques ont été examinés sur les 29 776 306. Cela revient à un pourcentage de personnes asymptomatiques parmi la population en cours de dépistage est de 0,25 %. Ce pourcentage était plus élevé chez les résidents ou le personnel des maisons de retraite, les voyageurs aériens ou de croisière et les femmes enceintes, avec des taux de 4,52 %, 2,02 % et 2,34 %, respectivement.

L’autre analyse comprenant les cas confirmés de Covid-19 a eu lieu sur une cohorte plus restreinte. Sur les 77 études étudiées, les chercheurs ont comptabilisé 19 884 cas de Covid-19 dont 11.069 formes asymptomatiques. Ce qui équivaut à un pourcentage de forme asymptomatique cumulé de 40,5 %. Les personnes les plus susceptibles d’être asymptomatiques étaient les femmes enceintes (54,11 %), les personnes ayant pris l’avion ou le bateau (52,91 %) et les résidents et le personnel des maisons de repos (47,53 %). Le nombre de cas asymptomatiques est aussi plus élevé (60,21 %) chez les moins de 20 ans que chez les plus de 60 ans (3,69 %).

Selon les auteurs, "le pourcentage élevé d'infections asymptomatiques souligne le risque potentiel de transmission des infections asymptomatiques dans les communautés", même s’ils rappellent que ces chiffres sont des statistiques et ne peuvent donc être généralisables à l’ensemble de la population.