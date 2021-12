L’opération de la cataracte réduirait le risque de démence chez les personnes âgées

L'ESSENTIEL La cataracte, qui se caractérise par une opacification du cristallin de l'œil, touche plus de 20 % de la population après 65 ans et plus de 60 % des patients après 85 ans en France.

L’opération de la cataracte, qui permet à nouveau de voir correctement, permettrait de diminuer le risque de démence chez les personnes âgées.

Une maladie oculaire fréquente chez les personnes âgées. La cataracte concerne plus de 20 % de la population après 65 ans et plus de 60 % des patients après 85 ans en France, selon l’Assurance maladie. Cette pathologie, liée au vieillissement, entraîne une baisse progressive de la vision et est responsable d’une diminution de la qualité de la vie. Son traitement repose sur une intervention chirurgicale. Cette opération permet non seulement de retrouver une bonne vision mais également de réduire les risques de démence chez les personnes âgées, d’après une étude publiée dans la revue JAMA Internal Medicine le 6 décembre.

Moins de risque de démence grâce à l’opération de la cataracte

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l'université de Washington et du Kaiser Permanente Health Research Institute à Seattle ont analysé des données d’une recherche appelée "The Adult Changes in Thought (ACT)". Cette dernière a été menée auprès de 3.000 participants âgés de plus de 65 ans atteints de cataracte. Les participants ne souffraient pas de démence au début des travaux. Les scientifiques les ont suivis pendant deux ans, plus précisément jusqu’à ce qu’ils soient atteints de démence.

Les chercheurs ont constaté que les participants ayant subi une opération de la cataracte présentaient un risque plus faible de développer une démence que ceux n'ayant pas subi de chirurgie de la cataracte.

Deux hypothèses avancées par les chercheurs

Les scientifiques n’ont pas pu expliquer la raison pour laquelle cette intervention chirurgicale a eu un impact sur le risque de démence. Cependant, ils ont émis des hypothèses. Ces derniers ont suggéré qu’une meilleure qualité sensorielle liée à une meilleure vue pourrait être bénéfique pour le cerveau.

Autre supposition : les patients opérés de la cataracte sont plus exposés à la lumière bleue. "Certaines cellules de la rétine sont associées à la cognition et régulent les cycles de sommeil, et ces cellules réagissent bien à la lumière bleue. La cataracte bloque spécifiquement la lumière bleue, et la chirurgie de la cataracte pourrait réactiver ces cellules", a expliqué Cecilia Lee, professeure en ophtalmologie à la faculté de médecine de l'université de Washington et co-auteure de l’étude.

"Si notre recherche est validée dans de futures études, l'opération de la cataracte pourrait avoir une pertinence clinique chez les personnes âgées à risque de développer une démence", ont conclu les auteurs des travaux.