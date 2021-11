En hiver, ne vous privez pas de chocolat chaud !

L'ESSENTIEL Le chocolat permet de diminuer significativement le risque sur 10 ans d'infarctus du myocarde.

Les personnes qui ont consommé la boisson au cacao ont une pression artérielle systolique et diastolique réduite.

Attention à ne pas abuser du chocolat chaud car trop calorique, sa consommation excessive conduit à la prise de poids et à boucher les artères.

Pour faire face à la chute des températures, se tourner vers les boissons chaudes est une option privilégiée par beaucoup. Parmi elles, le chocolat chaud apparaît comme l’une des solutions les plus bénéfiques pour notre santé. C’est ce qu’a indiqué une étude parue en septembre 2015 dans le British Journal of Nutrition qui rappelle que le chocolat est riche en flavanol qui permet d’améliorer l’oxygénation du cerveau, d’améliorer la santé cardiaque mais également de réduire la tension artérielle. Attention, ces bienfaits ne peuvent être obtenus que par une consommation modérée.

Une meilleure pression artérielle

Les chercheurs allemands de l’université de Düsseldorf qui ont mené l’étude préconisent de miser sur le chocolat chaud en hiver pour se prémunir des maladies cardiovasculaires. “La consommation de flavanol de cacao améliore la fonction endothéliale chez les patients présentant des facteurs de risque et des maladies cardiovasculaires”, précisent-ils. Les flavanols sont des composés bioactifs naturellement présents dans les fèves de cacao. Ils ont des actions antioxydantes, anti-inflammatoires et améliorent la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater, ce qui permet au corps de réguler la pression sanguine.

Cette recherche révèle que le flavanol permet d’obtenir une meilleure tension artérielle et de diminuer significativement le risque sur 10 ans d'infarctus du myocarde. En effet, les personnes qui ont consommé la boisson au cacao ont une pression artérielle systolique et diastolique réduite. La pression artérielle systolique a été abaissée de 4,4 mmHg et la pression artérielle diastolique réduite de 3,9 mmHg.

Attention aux excès

Pour l’étude, les chercheurs ont suivi 100 adultes en bonne santé âgés de 35 à 60 ans. Pendant un mois, la moitié des participants a quotidiennement consommé une boisson contenant des flavanols de cacao, tandis que l’autre moitié a bu une boisson témoin sans flavanols de cacao.

Attention à ne pas abuser du chocolat chaud, ce qui peut être mauvais pour la santé. Trop calorique, sa consommation excessive conduit à la prise de poids et à boucher les artères. Le chocolat peut également conduire au reflux gastro-œsophagien, surtout s’il est consommé le soir. Le beurre de cacao favorise également le relâchement du sphincter supérieur.