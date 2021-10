Enceinte ? Faites-vous vacciner contre la grippe

L'ESSENTIEL Le vaccin contre la grippe est pris en charge à 100 % par l'Assurance Maladie.

Pour ce faire, il faut présenter un bon de prise en charge remis par un professionnel de santé (médecin, sage-femme, pharmacien, infirmier).

"La vaccination contre la grippe reste le geste de prévention le plus sûr pour la future maman et pour l’enfant à naître". Dans un communiqué de presse, l’Assurance maladie appelle les femmes enceintes à se faire vacciner contre la grippe.

Complications pulmonaires et cardiaques

La grossesse entraîne une modification de l’immunité qui favorise le risque d’infection, avec la survenue possible de graves complications pulmonaires et cardiaques (les hospitalisations sont jusqu'à 7 fois plus fréquentes chez les femmes enceintes que dans une population du même âge, NDLR). La fièvre élevée, en provoquant des contractions, peut s’avérer également délétère pour le bon déroulement de la grossesse, avec comme conséquence possible la survenue d’une fausse couche. "En France, sans doute parce que ces risques sont méconnus, la couverture vaccinale des femmes enceintes contre la grippe reste insuffisante", déplore l’Assurance maladie.

"Le vaccin contre la grippe est pourtant sans risque, pour la mère et pour l’enfant. Il n’est associé à aucun risque de maladie maternelle, ni retard de croissance in utero, ni fausse couche, ni malformation fœtale ou maladie de l’enfant après sa naissance", ajoutent les experts en santé publique.

Peu importe le trimestre de grossesse

Ainsi, le Haut Conseil de la santé publique recommande depuis 2012 la vaccination contre la grippe pour les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse. Aucun délai spécifique n’est à respecter entre les vaccinations contre la grippe et la Covid-19 : les deux injections peuvent être réalisées au cours d’une même consultation.

L’année dernière, la grippe a très peu circulé en raison de la pandémie de Covid-19 et du respect des gestes barrières. Peu exposée au virus, la population n’a donc pas pu acquérir d’immunité naturelle antigrippale, ce qui fait craindre une épidémie intense en 2021-2022.