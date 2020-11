Grippe : vers un vaccin naturel à base de plantes

L'ESSENTIEL Les deux essais combinés, qui ont impliqué près de 23 000 personnes, indiquent que le vaccin d’origine végétale testé est non seulement sûr, mais d’une efficacité comparable aux vaccins antigrippaux actuels.

Deux études du Lancet révèlent l’efficacité d’un vaccin contre la grippe fabriqué à base de plantes, une initiative jusqu’ici inédite. Comme le virus de la grippe mute sans arrêt, les concepteurs du vaccin doivent renouveler leur formule chaque année (d’où la nécessité pour les personnes fragiles et les soignants de se faire vacciner tous les ans, NDLR). "Une fabrication à base de plantes pourrait permettre de remédier à certaines des limites des vaccins actuels" contre la grippe, expliquent les scientifiques en préambule.



Efficacité absolue

Deux études ont été menée en parallèle : l'une chez des adultes âgés de 18 à 64 ans et l'autre chez des personnes âgées de 65 ans et plus. La première recherche a été réalisée sur 73 sites et la seconde sur 104, tous établis en Asie, en Europe ou en Amérique du Nord.



Concernant l'étude sur les 18-64 ans, les critères d'inclusion au sein de la cohorte étaient l'indice de masse corporelle (inférieur à 40 kg/m 2), l'âge et un bon état de santé global. Dans l'essai sur les plus de 65 ans, les critères de sélection des participants étaient l’indice de masse corporelle (de 35 kg/m 2 maximum), l'âge, l'absence de problèmes médicaux aigus ou évolutifs et le lieu de vie (excluant les personnes résidant dans un Ephad ou un institut de soin spécialisé).



Bilan : "le principal résultat de l'étude sur les 18-64 ans a été l'efficacité absolue du vaccin pour prévenir les maladies respiratoires confirmées en laboratoire, causées par des souches de grippe", écrivent les scientifiques. Ils poursuivent : "le résultat majeur de l’essai sur les plus de 65 ans a été l'efficacité relative du vaccin pour prévenir les maladies de type grippal confirmées en laboratoire et causées par n'importe quelle souche de grippe".



23 000 personnes testées



En d’autres termes, les deux essais combinés, qui ont impliqué près de 23 000 personnes, indiquent que le vaccin d’origine végétale testé est non seulement sûr, mais d’une efficacité comparable aux vaccins antigrippaux actuels. "À notre connaissance, ces études et le programme de développement clinique qui les a précédées constituent la plus grande démonstration faite à ce jour du potentiel d’un vaccin pour les humains à base de plantes", concluent les chercheurs.